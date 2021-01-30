賞櫻不用到日本！全台最大「九族櫻花祭」今起跑

台灣歷史最久、規模最大的賞櫻盛會「九族櫻花祭」，今起在九族文化村以太鼓開場。主辦單位表示，這項持續20年、邁入第21年的賞櫻盛會，不僅是台灣最早推動賞櫻風氣、帶動台灣賞櫻風潮的地方，同時也是國內唯一獲得日本賞櫻協會認證的日本海外賞櫻名所，園區內5千棵八重櫻、富士櫻與吉野櫻接力盛開，花期預計將從1月底持續到3月初。

九族文化村企劃部經理黃瑞奇表示，往年櫻花盛開期落在2月中旬，今年適逢春節假期，將有機會遇上櫻花滿開得最美期，目前花況，以園區數量最多的八重櫻來看，符合中央氣象局結合農委會農試所的櫻花前線觀測預報，進入5%的始花期，因此預計預估2/10進入50%的最佳賞花期。他建議，可關注九族櫻花祭活動網頁上的「即時花況」轉播畫面，隨時掌握最好的出遊時機。

今年九族櫻花祭活動將從今起到3/7，其中推出兩波特價優惠，分別是過年前和3月份都有特價680元含纜車、一票玩到底的賞櫻特價，2/6到3/7還將特別延長開放時間到晚上，遊客可欣賞「台灣第一夜櫻」。

每年九族櫻花祭，園區都會推出一系列的限定活動，包含櫻花市集、櫻花茶會、詩人朗詩會、YOSAKOI舞蹈快閃、太鼓表演活動，以及最具特色的夜櫻、夜舞祭。每年也會與魚池鄉公所合作「櫻花茶會」、小農市集、詩人與咖啡的對話等活動，今年櫻花茶席將設在2/21、2/27兩天，打卡免費喝咖啡的詩人與咖啡的對話則安排在2/28，有興趣的遊客最好趕緊預約保留茶席。

九族賞櫻，也可以換上日式浴衣，選擇櫻花滿開的樹下野餐，或是被櫻花包圍的戶外餐廳享用日式拉麵，或隨意在櫻花市集屋台選購燒烤小吃美食，園區內的餐廳也推出各種櫻花祭限定餐飲。今年只要點購指定櫻花套餐，就送粉櫻泡泡飲及櫻花祭限定飲料杯提袋。

過去屢因限量掀搶購潮的「櫻花便當」，今年推出三種款式規格；同時首度推出限定日期、限量接受預約的新產品在櫻花林享用的「櫻式下午茶」。