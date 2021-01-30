錢花得巧更快樂！把握「3大女性購物節」讓你爆買一波不手軟

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文／閻芝霖

「錢不一定能買到快樂，但花對地方一定讓你更滿足」，隨著消費者越來越會精打細算，品牌、電商也開始祭出「瘋狂下殺」的購物節，更瞄準商機龐大的「她經濟」，推出女性購物節，除了超低折扣、滿額折抵等優惠，還有消費就抽汽車、黃金的活動，讓你花錢花得巧，爆買一頓不手軟！

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，發現網友們在談論「女性購物節日」時，經常提到為女性打造的「臺中女麗購」、母親節檔期的「美麗購物節」、配合3月8日婦女節的「38女力節」等3大以女性為出發點的購物節，針對各種女性愛用商品祭出優惠，想替自己買美妝品、替家人買家電、補品就趁現在！

▲ 討論到女性購物節日，網友最常提到「臺中女麗購」、「美麗購物節」、「38女力節」

Image Source：《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念（分析區間：2020/01/15 - 2021/01/13 ）

一、美麗購物節

喜歡逛街的婆婆媽媽姊姊妹妹們，相信每年都在期待這一檔母親節的特惠活動！遠東百貨體系的「美麗購物節」大多是從3至4月開跑，為期一個多月的時間，針對「化妝品」、「內睡衣」祭出滿千送百的優惠，還推出搭配化妝品滿額贈送專櫃內衣、買女鞋回饋保養品等好康。

許多人會最愛趁這時候把自己愛用的美妝保養品囤貨囤起來，受到疫情影響不能出國血拼，國外精品也成為消費者鎖定的商品之一。

image source :FB/遠東百貨 Top City台中大遠百



二、38女力節

為迎接3月8日國際婦女節，momo購物網推出「38女力節」，瞄準網購族群，主打家居生活、服飾、美妝、3C家電、纖體食品等各種女性愛用商品，限量發放品牌折價券，更看準女性運動風氣興起，與World Gym攜手推出限定活動。

為因應疫情，掃地機器人、空氣清淨機等需求提高，消費者也會趁著優惠購買雞精、燕窩等保健食品，在這時候犒賞自己，再為家人添購補品、家電剛剛好！

image source :momo購物網提供

三、臺中女麗購

要是在購物之餘還能賺獎品豈不是讓人越買越開心！臺中市政府將每年推出「臺中女麗購」，消費就能獲得抽獎序號，舉凡美妝保養品、保健食品到3C家電、精品代購通通都是配合店家，還有配合旅行社、健身中心、餐廳，日常消費都能累積。

只要於2月6日之前在臺中任一店家消費，不限金額，登錄發票於「臺中購物節」APP，每累積500元即獲得一組抽獎序號，即可參加「天天抽美妝保養品」、「週週抽10萬大禮」、「雙週抽按摩椅」，每個月還能抽轎車及鑽戒，最大獎黃金50兩更等著你，消費愈高，抽獎機會愈多！

如果擔心疫情不方便外出購物的民眾，也可以上「東森購物」的「臺中女麗購專區」消費，動動手指就能買年貨、買禮物、買服務，讓你在年前shopping還有機會帶走鑽石、汽車當新年禮物，把握現在除舊換新！

image source :臺中女麗購

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月15日至2021年01月13日。