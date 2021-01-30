安全糾察隊！5大汽座眉角爸媽們一次也不能做錯

image source:翻攝自nuna

文／葛緯詩

帶上家中的寶貝一起開開心心出遊玩，是許多爸爸媽媽最開心的時光，不過對於新手爸媽來說，事前的準備工作也往往讓人傷透腦筋，尤其是開車出門不可或缺的汽車安全座椅，從法規、乘坐方向、適用年齡等，挑選上有非常多需要注意的層面，稍不注意不僅可能花冤枉錢，還讓家中寶寶陷於危險當中卻不自知。



為了幫助新手爸媽不再手忙腳亂，能夠輕鬆挑選到適合自己的產品，我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看網路上網友們在挑選汽車安全座椅的熱門關鍵字中，分別有哪5大關鍵挑選重點，照著這份挑選指南走就對了！

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(觀測區間:2020/01/15-2021/01/13)





從上述6大紅字的熱門關鍵字中，我們整理出網友最常碰到的幾個挑選要點：

相信不少新手爸媽都會有寶寶幾歲需要開始乘坐安全座椅的疑問，其實根據台灣2020年9月就通過的「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」第4條法規，明訂4歲之前且體重18公斤以下的嬰兒，都必須乘坐汽車安全座椅，其中年紀較小未滿2歲的嬰童因為更加脆弱，強行規定必須置於「後向乘坐」的安全座椅中，以獲得最安全的乘車保護，不過就算超過法規強制規定的年齡與體重，就安全層面考量，還是建議至少坐到座椅的身高體重上限。對於精打細算的爸媽來說，直接選擇0至12歲都適合乘坐的一步到位型汽車座椅，不用擔心寶寶成長太快而坐不下，更是安全與預算同時囊括，兩全其美的好方法。

如果是針對剛出生的嬰兒，新手爸媽也可以使用提籃，讓寶寶維持在熟睡狀態中移動，不只安全便利，也是許多過來人眼中的另類育兒法寶。





image source:翻攝自nuna

「安裝」：確認汽車規格與安裝方式

說到安裝方式，首先要確認的是家中汽車採用的安全座椅固定方法，一般來說分為三點式安全帶與ISOFIX裝置兩種，只要正確安裝，對於寶寶安全的保障差異不大，不過在操作上來說，ISOFIX裝置的便利性就大幅勝過三點式安全帶，只要插上汽車對應的卡榫即可輕鬆固定。

交通部2016年開始規定ISOFIX固定裝置為新型小客車標配，因此現在多數車款都已經採用ISOFIX標準，對於新手爸媽來說無非是一大救星，再也不用擔心操作起來手忙腳亂，甚至於安裝錯誤導致安全保障大打折扣。

image source:翻攝自kafkalin

image source:翻攝自kafkalin

「規定」：有哪些相關法規

既然涉及生命安全保障層面，相關法規當然也少不了，除了要符合最新法規也必須通過一系列的測試認證，如此一來才能達到安全保障的效果。對於新手爸媽來說，基本要認識的相關規定包括歐洲的R129（i-Size），屬於最新且更嚴格的認證標章，相較於過去的安全基準R44增加了側面撞擊試驗。

許多更為頂級的品牌，還會再加入第三方權威機構的認證標章，像是有國際兒童安全座椅測試權威之稱的ADAC，檢驗包含正面、側面耐撞測驗，座椅材質是否無毒安全、符合人體工學、方便操作等全面性檢查，分數越低評價越高，由此作為指標來挑選，才能確保寶寶的安全無慮有保障。

image source:翻攝自ADAC

「舒適」：汽座的舒適度

汽車安全座椅最重要的是保障安全，但回歸座椅本身，出外長途跋涉一定會有久坐需求，對於忍受力較差的小朋友來說，倘若坐起來不舒服，就算安全也稱不上一張合格的汽車安全座椅。

想要寶寶坐起來舒服自在，首重織物面料是否透氣及保暖，另外也應該注意座椅的設計上是否符合人體工學，頭部靠枕柔軟度及舒適度，甚至是有無頂蓬等，注意這些小細節才能讓寶寶安全出去玩，同時享受安穩舒服的乘車時光。

image source:翻攝自instagram/@_tseng

「方便」：父母操作的便利度

新手爸媽常常因為第一次還沒上手，一時之下許多事情容易手忙腳亂，因此好的產品也要回歸人性面上，方便好用也是相當重要的挑選因素。

許多新手爸媽都提到360旋轉汽車座椅帶來高度的便利性，除了減輕爸媽彎腰安置寶寶的壓力，對於已經喜歡自己爬上座位的孩子還增添了出遊樂趣。此外有些提籃更可以直接安裝到車上作為安全座椅，平時拿起來則可以當作安撫搖椅，甚至直接與嬰兒推車結合，讓汽車安全座椅不僅僅只有在車上才能發揮作用，實現多功能的用途。

image source:翻攝自nuna