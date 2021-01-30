MK模特兒有在追「哲仁王后」？雙腿大開根本中殿娘娘

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
MICHAEL KORS Collection釋出2021尊夏系列的形象廣告，呼應當季靈感「都市綠境」。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Collection釋出2021尊夏系列的形象廣告，呼應當季靈感「都市綠境」。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS Collection釋出2張2021春夏系列的形象廣告，當季靈感為「都市綠境（urban nature）」，模特兒也隨之變得帥氣破表，穿著長裙，雙腿尺度的開幅達到不合理的地步，或許為了呼應都市綠境的奔放，而徹底解放了，根本像是韓劇「哲仁王后」中的中殿娘娘，有著男子靈魂、王后身體的人設姿態。

這兩張形象圖由荷蘭知名攝影師雙人組Inez van Lamsweerde與Vinoodh Matadin共同掌鏡，取景地為紐約重整計畫中的布朗克斯社區花園，模特兒置身在都市綠境中，將城市的倥傯繁忙轉變為悠閒角落，景致清新宜人。設計師Michael Kors先生表示，受疫情影響，城市綠地以及紐約五大行政區的重建計畫變得更重要，無論身在何處，人們都渴望親近自然，感受春天萬物復甦帶來的美好與喜悅。

因此當季廣告形象也圍繞在都市與自然的和諧共存，花園則賦予人們放鬆休憩的情境。透過模特兒的演繹，輕盈飄逸的材質更顯浪漫，慵懶柔軟的針織衫、手編的配件到玳瑁色彩的亮片，傳遞自然寫意的風情；而Michael Kors認為這是他設計過最精緻的系列，呼應當前人們對於設計功能、靈活、實用的需求，不僅是輕鬆優雅的都市裝扮，也適合到海邊小旅行。

MICHAEL KORS Collection釋出2021尊夏系列的形象廣告，呼應當季靈感「都市綠境」。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Collection釋出2021尊夏系列的形象廣告，呼應當季靈感「都市綠境」。圖／MICHAEL KORS提供

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