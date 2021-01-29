明星御用髮型師Miyake推薦 UNIX無線造型器系列隨手捲出亮麗造型

抓緊科技家電「無線」風潮，韓國美髮沙龍造型品牌UNIX最新推出「TAKEOUT4 THE BETTER無限系列」造型器，全系列5款除了擁有繽紛搶眼色系，還各有特色功能，不管是長髮、短髮、捲髮還是直髮，都可以找到最適合使用的產品，更便利的是，全都採用無線設計、並可使用Type-C充電，讓消費者輕鬆攜帶、隨時變換造型不設限。

TAKEOUT4 THE BETTER無限系列只需充電1.4小時，即可使用30分鐘，還能配合行動電源、車充，讓使用者不需為電力煩惱，無線設計更打破造型器使用空間，可放在車上、包包或辦公室都沒問題，每款售價更不到1,500元超親民。