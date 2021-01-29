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明星御用髮型師Miyake推薦 UNIX無線造型器系列隨手捲出亮麗造型

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
明星御用髮型設計師Miyake使用UNIX最新TK4無限系列商品為女星小甜甜張可昀造型。圖／UNIX台灣提供
明星御用髮型設計師Miyake使用UNIX最新TK4無限系列商品為女星小甜甜張可昀造型。圖／UNIX台灣提供

抓緊科技家電「無線」風潮，韓國美髮沙龍造型品牌UNIX最新推出「TAKEOUT4 THE BETTER無限系列」造型器，全系列5款除了擁有繽紛搶眼色系，還各有特色功能，不管是長髮、短髮、捲髮還是直髮，都可以找到最適合使用的產品，更便利的是，全都採用無線設計、並可使用Type-C充電，讓消費者輕鬆攜帶、隨時變換造型不設限。

TAKEOUT4 THE BETTER無限系列只需充電1.4小時，即可使用30分鐘，還能配合行動電源、車充，讓使用者不需為電力煩惱，無線設計更打破造型器使用空間，可放在車上、包包或辦公室都沒問題，每款售價更不到1,500元超親民。

明星御用髮型設計師Miyake長期皆使用UNIX造型器為客戶打造閃亮造型，運用UNIX搶眼的色彩創造歡樂、派對感。不受疫情影響，近期宣布在台中西屯區文心路開出第3家M palace沙龍，幫助大家在防疫之際也不忘保持亮麗。開幕當天綜藝女星小甜甜張可昀、王宇婕和王紹偉等有多年交情的藝人好友們更現身大力相挺，而Miyake也現場使用UNIX為小甜甜打理造型。從小就非常嚮往美髮產業的Miyake表示，希望藉由美感將顧客最美的樣貌帶出來。

UNIX TAKEOUT4 THE BETTER無限系列共有5款不同色彩與美髮功能。圖／UNIX台灣提供
UNIX TAKEOUT4 THE BETTER無限系列共有5款不同色彩與美髮功能。圖／UNIX台灣提供
UNIX TAKEOUT4 THE BETTER無限系列皆擁有輕巧機身，更主打更便利操作的無線設計。圖／UNIX台灣提供
UNIX TAKEOUT4 THE BETTER無限系列皆擁有輕巧機身，更主打更便利操作的無線設計。圖／UNIX台灣提供

疫情 韓國

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