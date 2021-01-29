COACH新款刺繡好像小學生的技術 但出奇可愛天真！

早前COACH曾發布2021春季形象圖，恣意、自在的風格，讓品牌好友們呈現超級自我的樣貌，這之中的「COACH Forever」系列，也是在表現樂觀正向的核心價值，並透過純真、繽紛的細節設計，來呼應品牌愛護地球的企業責任。

執行創意總監Stuart Vevers創作春季系列的靈感，來自人們總想回歸大自然的純真、樂觀與自由，因此他運用各種工藝技術來表現單品，將動物或花卉轉為印花，搭配胡蘿蔔紅、植物綠、雛菊棕黃、鮮花粉、薑黃堅果色，來點題呼應自然的旨趣。極具巧思的鬱金香徽章，是本季可愛風格的點綴，雛菊花朵毛衣則運用嵌花織法工藝；清新花卉展現在連衣裙上，透過閃耀光澤面料的襯托更顯浪漫。