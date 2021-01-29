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COACH新款刺繡好像小學生的技術 但出奇可愛天真！

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
COACH發表春季系列，以手繡、徽章的點綴表現純真旨趣。圖／COACH提供
COACH發表春季系列，以手繡、徽章的點綴表現純真旨趣。圖／COACH提供

早前COACH曾發布2021春季形象圖，恣意、自在的風格，讓品牌好友們呈現超級自我的樣貌，這之中的「COACH Forever」系列，也是在表現樂觀正向的核心價值，並透過純真、繽紛的細節設計，來呼應品牌愛護地球的企業責任。

執行創意總監Stuart Vevers創作春季系列的靈感，來自人們總想回歸大自然的純真、樂觀與自由，因此他運用各種工藝技術來表現單品，將動物或花卉轉為印花，搭配胡蘿蔔紅、植物綠、雛菊棕黃、鮮花粉、薑黃堅果色，來點題呼應自然的旨趣。極具巧思的鬱金香徽章，是本季可愛風格的點綴，雛菊花朵毛衣則運用嵌花織法工藝；清新花卉展現在連衣裙上，透過閃耀光澤面料的襯托更顯浪漫。

女士風衣保留了品牌首位設計師Bonnie Cashin所設計的復古領片、轉釦經典元素，材質則採用有機棉和回收塑膠瓶材料打造而成；本季配件則是以隨手日記風格的刺繡，來彰顯「COACH Forever」主題，活潑且充滿溫度的手縫文字，出現在服裝及手袋，是本季最搶眼的重點，沉穩的皮革面料搭襯相對輕盈粉嫩的繡線色彩，也形成新鮮感的對比，而新推出的Ergo手袋靈感來自COACH檔案中的經典款式，基本輪廓在六○年代問世，形似Hobo包袋剪裁，皮革包邊更為堅韌耐用。

風車、鴿子、蝴蝶、小天使等等裝飾都有手做的純真。圖／COACH提供
風車、鴿子、蝴蝶、小天使等等裝飾都有手做的純真。圖／COACH提供
凱亞葛柏手上的藍色Recycled托特包款上面是可愛的浣熊圖案，11,800元。圖／COACH提供
凱亞葛柏手上的藍色Recycled托特包款上面是可愛的浣熊圖案，11,800元。圖／COACH提供
Swinger緹花手袋，9,900元。圖／COACH提供
Swinger緹花手袋，9,900元。圖／COACH提供
動物嵌花毛衣，19,800元。圖／COACH提供
動物嵌花毛衣，19,800元。圖／COACH提供
COACH的春夏涼鞋也搭配各式繽紛色彩，表現純真旨趣。圖／COACH提供
COACH的春夏涼鞋也搭配各式繽紛色彩，表現純真旨趣。圖／COACH提供
Willis提柄手袋，21,800元。圖／COACH提供
Willis提柄手袋，21,800元。圖／COACH提供
雎曉雯展現了以手工刺繡方式點綴的春夏手袋。圖／COACH提供
雎曉雯展現了以手工刺繡方式點綴的春夏手袋。圖／COACH提供
男款側背小包，12,800元。圖／COACH提供
男款側背小包，12,800元。圖／COACH提供
春季新款瓢蟲毛衣20,800元、Ergo手袋。圖／COACH提供
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Tabby肩背手袋，16,800元。圖／COACH提供
Tabby肩背手袋，16,800元。圖／COACH提供
Ergo手袋，27,800元。圖／COACH提供
Ergo手袋，27,800元。圖／COACH提供
手繡點綴後背包，25,800元。圖／COACH提供
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