小西點DIY／港點小王子的過年伴手禮：迷你檸檬小塔

黃澄澄酸甜的檸檬小塔，是許多知名西點店的招牌商品，做成一口一個的迷你形狀，用來款待客人或當訪友伴手禮都很合適，當下午茶點心來吃也不會太有罪惡感，而且製作方法意外很簡單！一起來跟著港點小王子鄭元勳做做看吧！

【迷你檸檬小塔】

● 烤箱設定

預熱 上下火 200 度

烘烤 上下火 200 度，烤10 分鐘

● 材料

A．塔皮

低筋麵粉 110 克

糖粉 36 克

奶油 60 克

全蛋 25 克

鹽 0.5 克

B．檸檬餡

全蛋 50 克

砂糖 48 克

檸檬汁 48 克

奶油 60 克

檸檬皮 適量

【塔皮製作方法】

塔皮製作。圖／橘子文化 提供 塔皮製作。圖／橘子文化 提供

1．將糖粉或砂糖、奶油攪拌至微發的奶油霜。

2．將蛋攪拌均勻，分 2 次加入奶油霜中拌勻成蛋糊。

3．將低筋麵粉過篩加入蛋糊中，以慢速攪拌成麵團。

4．用保鮮膜封好，放入冰箱，靜置 30 分鐘後，即可取出。

5．分割成每份 35 克的麵團。

6．麵團滾圓，放入小菊花塔模中，並用手壓平。

7．用刮麵刀將突出於塔模外的塔皮刮除，即完成小塔皮。

【檸檬塔製作方法】

餡料稍微凝固就離火。圖／橘子文化 提供 將奶油分次加入檸檬餡中。圖／橘子文化 提供

1．塔皮製作方式、配方請參考塔皮製作。

2．預熱好烤箱以上下火200 度，烘焙 10分鐘後取出放涼脫模備用。

3．雞蛋加砂糖攪拌均勻後，加入檸檬汁，以隔水加熱方法讓餡料稍微凝固就離火。

4．將奶油分次加入檸檬餡中，攪拌均勻，趁熱倒入塔杯中，裝飾少許檸檬皮，放進冰箱靜置， 1 小時後就可享用。

● 作者介紹：鄭元勳，社群「鄭元勳港點小王子～烘焙料理直播推廣天地」社團主持人，超過26年烘培料理經驗，從屏東傳統麵包店出發，憑靠對料理的熱愛，喜歡研究各種料理領域的原理，並加以改進，將繁雜的料理手法編製成，讓每位喜歡料理的朋友都能在家中輕易複製出美味料理來。

【內文摘自：《港點小王子鄭元勳的伴手禮點心》、作者：鄭元勳、出版社：橘子文化、整理：記者柯意如】