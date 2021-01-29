小西點DIY／港點小王子的過年伴手禮：香橙乳酪塔

又香又甜的柳橙可以入菜，可以做點心，那麼經常在烘焙名店看到的香橙乳酪小塔，也可以隨手做出來嗎？現在跟著港點小王子鄭元勳一起做，不需去名店大排長龍，還可以當作春節伴手禮，吃得很安心喔。

【香橙乳酪塔】

● 烤箱設定

預熱 上下火 200 度

烘烤 上下火 200 度，烤 2 分鐘

● 材料

A．塔皮

低筋麵粉 140 克

糖粉 35 克

奶油 35 克

全蛋 35 克

泡打粉 1 克

鹽 1 克

B．乳酪餡

奶油乳酪 300 克

砂糖 30 克

全蛋 20 克

蜜橙皮絲 10 克

柳橙汁 15 克

檸檬汁 10 克

裝飾用蜜橙皮絲 適量

【塔皮製作方法】

1．將糖粉或砂糖、奶油攪拌至微發的奶油霜。

2．將蛋攪拌均勻，分2次加入奶油霜中拌勻成蛋糊。

3．將低筋麵粉過篩加入蛋糊中，以慢速攪拌成麵團。

4．用保鮮膜封好，放入冰箱，靜置 30 分鐘後，即可取出。

5．分割成每份 35克的麵團。

6．麵團滾圓，放入小菊花塔模中，並用手壓平。

7．用刮麵刀將突出於塔模外的塔皮刮除，即完成小塔皮。

塔皮製作。圖／橘子文化 提供 塔皮製作。圖／橘子文化 提供 塔皮製作。圖／橘子文化 提供

【香橙乳酪塔製作方法】

1．塔皮製作方式、配方請參考塔皮製作。

2．預熱好烤箱以上下火200 度，烘焙 10 分鐘後取出放涼，脫模備用。

3．將奶油乳酪隔水加熱後，加入砂糖、柳橙汁、檸檬汁和全蛋以及蜜橙皮絲，拌均勻後裝入三角擠花袋並填入塔皮內。

4．最後放上剩餘蜜橙皮絲裝飾。

5．烤箱上下火 200 度，回烤 2 分鐘後，即可取出放涼脫模。

香橙乳酪塔：將餡料填入塔皮。圖／橘子文化 提供 將奶油乳酪隔水加熱後，加入砂糖、柳橙汁、檸檬汁和全蛋以及蜜橙皮絲。圖／橘子文化 提供

● 作者介紹：鄭元勳，社群「鄭元勳港點小王子～烘焙料理直播推廣天地」社團主持人，超過26年烘培料理經驗，從屏東傳統麵包店出發，憑靠對料理的熱愛，喜歡研究各種料理領域的原理，並加以改進，將繁雜的料理手法編製成，讓每位喜歡料理的朋友都能在家中輕易複製出美味料理來。