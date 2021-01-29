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小西點DIY／港點小王子的過年伴手禮：香橙乳酪塔

橘子文化 / 文／鄭元勳
香橙乳酪塔成品。圖／橘子文化 提供
香橙乳酪塔成品。圖／橘子文化 提供

又香又甜的柳橙可以入菜，可以做點心，那麼經常在烘焙名店看到的香橙乳酪小塔，也可以隨手做出來嗎？現在跟著港點小王子鄭元勳一起做，不需去名店大排長龍，還可以當作春節伴手禮，吃得很安心喔。

【香橙乳酪塔】

●　烤箱設定

預熱　上下火 200 度

烘烤　上下火 200 度，烤 2 分鐘

●　材料

A．塔皮

低筋麵粉 140 克

糖粉 35 克

奶油 35 克

全蛋 35 克

泡打粉 1 克

鹽 1 克

B．乳酪餡

奶油乳酪　300 克

砂糖　30 克

全蛋　20 克

蜜橙皮絲　10 克

柳橙汁　15 克

檸檬汁　10 克

裝飾用蜜橙皮絲　適量

【塔皮製作方法】

1．將糖粉或砂糖、奶油攪拌至微發的奶油霜。

2．將蛋攪拌均勻，分2次加入奶油霜中拌勻成蛋糊。

3．將低筋麵粉過篩加入蛋糊中，以慢速攪拌成麵團。

4．用保鮮膜封好，放入冰箱，靜置 30 分鐘後，即可取出。

5．分割成每份 35克的麵團。

6．麵團滾圓，放入小菊花塔模中，並用手壓平。

7．用刮麵刀將突出於塔模外的塔皮刮除，即完成小塔皮。

塔皮製作。圖／橘子文化 提供
塔皮製作。圖／橘子文化 提供
塔皮製作。圖／橘子文化 提供
塔皮製作。圖／橘子文化 提供
塔皮製作。圖／橘子文化 提供
塔皮製作。圖／橘子文化 提供

【香橙乳酪塔製作方法】

1．塔皮製作方式、配方請參考塔皮製作。

2．預熱好烤箱以上下火200 度，烘焙 10 分鐘後取出放涼，脫模備用。

3．將奶油乳酪隔水加熱後，加入砂糖、柳橙汁、檸檬汁和全蛋以及蜜橙皮絲，拌均勻後裝入三角擠花袋並填入塔皮內。

4．最後放上剩餘蜜橙皮絲裝飾。

5．烤箱上下火 200 度，回烤 2 分鐘後，即可取出放涼脫模。

香橙乳酪塔：將餡料填入塔皮。圖／橘子文化 提供
香橙乳酪塔：將餡料填入塔皮。圖／橘子文化 提供
將奶油乳酪隔水加熱後，加入砂糖、柳橙汁、檸檬汁和全蛋以及蜜橙皮絲。圖／橘子文化 提供
將奶油乳酪隔水加熱後，加入砂糖、柳橙汁、檸檬汁和全蛋以及蜜橙皮絲。圖／橘子文化 提供

●　作者介紹：鄭元勳，社群「鄭元勳港點小王子～烘焙料理直播推廣天地」社團主持人，超過26年烘培料理經驗，從屏東傳統麵包店出發，憑靠對料理的熱愛，喜歡研究各種料理領域的原理，並加以改進，將繁雜的料理手法編製成，讓每位喜歡料理的朋友都能在家中輕易複製出美味料理來。

【以上摘文選自：《港點小王子鄭元勳的伴手禮點心》、作者：鄭元勳、出版社：橘子文化、整理：記者柯意如】

書名／《港點小王子鄭元勳的伴手禮點心》、作者／鄭元勳、圖／橘子文化 提供
書名／《港點小王子鄭元勳的伴手禮點心》、作者／鄭元勳、圖／橘子文化 提供

伴手禮

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