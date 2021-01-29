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太好玩只好一直玩！獨立製表品牌CYRUS 活跳跳滿場飛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
枕型表殼、雙表冠的形式，是CRYUS的經典設計。圖中則為Klepcys兩地時間逆跳腕表，共有三種表殼材質各限量50只，訂價約72萬8,000元至75萬元不等。圖 / CYRUS提供。
枕型表殼、雙表冠的形式，是CRYUS的經典設計。圖中則為Klepcys兩地時間逆跳腕表，共有三種表殼材質各限量50只，訂價約72萬8,000元至75萬元不等。圖 / CYRUS提供。

時間不總是線性的，就像人生總有意外。2020年疫情延燒全球帶來的另一啟發就是：三不五時、愛要即時，同理可證：玩樂也當即時！獨立製表品牌CYRUS背後公司CHRONODE從2010年創立，擅長逆跳、響鬧等功能，過去也曾幫不少獨立製表、集團品牌、頂級精品品牌代工，創辦人兼製表師Jean-Francois Mojon並曾在2010年以Harry Winston的OPUS 10得到當年日內瓦鐘表大賞「最佳獨立製表師」獎項。近期則於金光鐘表Mix & Match展出全系列表款，讓人玩興（心）大發。

CYRUS的設計清一色以雙表冠（crown）、枕型表殼，高度具有手動玩樂的時間顯示方式著稱。使用自製機芯的新品Klepycys GMT Retrograde腕表，較前作更薄、更輕小為42毫米。右邊的表冠可調整聯動、逆跳顯示的兩地時間，而左側表冠則可以更直覺輕鬆的按壓式快調當地時間，是以基礎機芯增加逆跳模組，共有三種材質、各限量50只，訂價從72萬8,000元至75萬元不等。

另一款中置垂直陀飛輪腕表則是表展期間最高單價款式，結合垂直與中置陀飛輪兩種元素、目前為產業內獨家。從側面欣賞猶如摩天輪的垂直中置陀飛輪同時身兼小秒針的功能，並以五秒鐘為一單位獨立顯示，從橢圓、弧形的藍寶石鏡面玻璃中欣賞，讓人憶起童年時光。面盤中的左右兩側則分別是分鐘與小時顯示，製表師並且在55至60分鐘具有保護的空轉機制進而保護機芯，同時12點鐘方向更有球型的四日動力儲存顯示，透過表冠上鍊時可緩緩看到球體轉動，是複雜功能、也有務實思維，可戴可玩、不怕壞。玫瑰金表殼限量38只，訂價約602萬5,000元，另有鏤空的黑色表殼與鈦金屬版本，限量5只。

壓軸的則有立體精雕月相腕表，是以黑色的球體遮罩，顯示月相的盈虧陰晴。右側表冠可調整逆跳的時間顯示，以金屬立方體結合數字雙重顯示日期，左側表冠則可調整連動的逆跳時分鐘，藍、黃雙色的時標更有日夜顯示功能，再透過固定的極細撥桿調整日夜、令人會心一笑，限量88只、訂價則約382萬5,000元。

想親自把玩CYRUS？即日起已於金光鐘表Mix & Match展出全系列17只表款至二月底，入門的三針款訂價從30萬起跳，亦可親洽金光鐘表Mix & Match，地址為台北市中山區林森北路351號1樓，或可於官方instagram或臉書帳號查詢、預約。

垂直的中置陀飛輪，欣賞時有如立體的時間摩天輪裝置，令人目不轉經。圖 / CYRUS提供。
垂直的中置陀飛輪，欣賞時有如立體的時間摩天輪裝置，令人目不轉經。圖 / CYRUS提供。
融合各種大男孩喜愛的玩具、腕表、裝飾藝術的金光Mix & Match，挑高的兩層樓空間，非一般精品空間。圖 / 金光鐘表Mix & Match提供。
融合各種大男孩喜愛的玩具、腕表、裝飾藝術的金光Mix & Match，挑高的兩層樓空間，非一般精品空間。圖 / 金光鐘表Mix & Match提供。
可顯示月相、兩地時間與日夜顯示的月相腕表，可戴可玩。記者釋俊哲 / 攝影。
可顯示月相、兩地時間與日夜顯示的月相腕表，可戴可玩。記者釋俊哲 / 攝影。
金色的球體顯示，是CYRUS常用的月相或動力儲存顯示手法。圖 / 金光鐘表Mix & Match提供。
金色的球體顯示，是CYRUS常用的月相或動力儲存顯示手法。圖 / 金光鐘表Mix & Match提供。
CYRUS，KLEPCYS中置垂直Tourbillon腕表，玫瑰金、手上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，限量38只，訂價約602萬5,000元。圖 / CYRUS提供。
CYRUS，KLEPCYS中置垂直Tourbillon腕表，玫瑰金、手上鍊機芯、時間顯示、陀飛輪，限量38只，訂價約602萬5,000元。圖 / CYRUS提供。
特殊的時間逆跳與藍黃雙色日夜顯示，有玩心、也有務實思維。記者釋俊哲 / 攝影。
特殊的時間逆跳與藍黃雙色日夜顯示，有玩心、也有務實思維。記者釋俊哲 / 攝影。

品牌 腕表

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