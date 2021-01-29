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UNIQLO宣布跨界巴黎羅浮宮 聯手傳奇設計師打造限定UT

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO Louvre museum UT系列男裝連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列男裝連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO宣布與世上最知名的巴黎羅浮宮展開為期4年的合作，並邀請了曾操刀BURBERRY視覺的傳奇設計師Peter Saville跨界，打造聯名限定UT系列，最快在2月5日就能把大師傑作穿上身。

提到巴黎景點時，羅浮宮幾乎能與鐵塔齊名，館藏豐富程度也是頂尖，令許多人都會再三流連。而影響了包括Raf Simons、高橋盾和Virgil Abloh等時裝設計師的Peter Saville更是在音樂與流行產業，具有崇高與傳奇般的地位存在。UNIQLO最新的計畫，就是集結與上述的單位與設計師，共同打造出足以讓人尖叫的聯名UT系列，可以說是今年時尚、潮流迷們最值得期待的跨界合作。這系列源自於UNIQLO接手贊助羅浮宮從2019年1月開始的週六免費開放夜，會邀請訪客在夜間的羅浮宮的三大展廳中漫步，探索藝術史中的大師傑作與鮮為人知的角落，深獲好評，迄今超過16萬人次參與。

UNIQLO Louvre museum UT系列女裝休閒上衣790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列女裝休閒上衣790元。圖／UNIQLO提供

而此次的合作，UT男裝視覺由傳奇設計師Peter Saville主導，他的靈感來自羅浮宮的館藏編號系統，因此結合名畫如《蒙娜麗莎的微笑》、《薩莫色雷斯的勝利女神》等作品，加上該畫作的館藏編號，印製於T恤或連帽上衣。在過去UT系列就曾經推出過以Peter Saville經典CD封面為主題的款式，但此次還加入的羅浮宮的古典藝術元素，讓人有了非入手不可的理由。而女裝系列由UT團隊原創設計，以大師傑作中的「女性」為主題，讓藝術人像拼貼精緻花卉圖案，呈現女性多樣化面貌。聯名UT系列一共將推出9款男裝和10款女裝，最低自590元起。

UNIQLO Louvre museum UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Louvre museum UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Louvre museum UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Louvre museum UT系列男裝連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列男裝連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Louvre museum UT系列男裝連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列男裝連帽上衣990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Louvre museum UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO Louvre museum UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Louvre museum UT系列女裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

羅浮宮 UNIQLO

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