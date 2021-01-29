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企業微型尾牙夯！金色三麥「專人到府」幫你辦桌

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「Lets Bandoh一起辦桌」10人份桌宴6千元起。圖／金色三麥提供
「Lets Bandoh一起辦桌」10人份桌宴6千元起。圖／金色三麥提供

農曆年節將至，大家最期待的尾牙、春酒受疫情影響，轉向縮小規模辦理，金色三麥看準企業微型尾牙、春酒需求，特別推出「Let’s Bandoh一起辦桌」春酒尾牙到府辦桌服務，只要一通電話，即有專人直接將澎湃桌菜送至指定地點，即使是小型私人聚會也可享到府辦桌服務。10人份桌宴6千元起，加贈冠軍精釀啤酒一公升兩入禮盒。

此外，金色三麥今年外帶年菜也重磅回歸，推出兩款門市限定優惠「享年味外帶組合」、「好味絕配」，以及一款宅配優惠組合「年菜宅配外帶組合」，搶攻外帶年菜商機。其中，「享年味外帶組合」含經典濃郁湯頭的功夫鍋湯底，包括麻辣鍋、蝦皇暹羅浴鍋、酸白菜湯底等三擇一，搭配麻油雞飯、滷味組合與「冷泡酒花果香啤酒」，門市限定外帶優惠，業者預估，宅料理商機將可帶動業績成長一成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年菜 尾牙

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