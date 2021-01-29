聽新聞
test
0:00 / 0:00
企業微型尾牙夯！金色三麥「專人到府」幫你辦桌
農曆年節將至，大家最期待的尾牙、春酒受疫情影響，轉向縮小規模辦理，金色三麥看準企業微型尾牙、春酒需求，特別推出「Let’s Bandoh一起辦桌」春酒尾牙到府辦桌服務，只要一通電話，即有專人直接將澎湃桌菜送至指定地點，即使是小型私人聚會也可享到府辦桌服務。10人份桌宴6千元起，加贈冠軍精釀啤酒一公升兩入禮盒。
此外，金色三麥今年外帶年菜也重磅回歸，推出兩款門市限定優惠「享年味外帶組合」、「好味絕配」，以及一款宅配優惠組合「年菜宅配外帶組合」，搶攻外帶年菜商機。其中，「享年味外帶組合」含經典濃郁湯頭的功夫鍋湯底，包括麻辣鍋、蝦皇暹羅浴鍋、酸白菜湯底等三擇一，搭配麻油雞飯、滷味組合與「冷泡酒花果香啤酒」，門市限定外帶優惠，業者預估，宅料理商機將可帶動業績成長一成。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言