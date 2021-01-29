潮流男裝品牌DYCTEAM開外掛 攜手億鄉食品賣龍蝦大餐

不只做人、工作要斜槓，連品牌經營也是如此，成立邁入第九個年頭的潮流男裝DYCTEAM就在農曆新年到來之際，找來專營冷凍水產的億鄉食品賣起龍蝦，搶攻年節送禮需求，讓人大感意外。

不設限大概是DYCTEAM的經營的精神，自成立以來陸續上市過令人印象深刻產品，像是緹花丹寧設計打造的居家沙發、抱枕、掛畫、面紙包、飲料提袋；與4foodie跨界聯名飲料提袋、月銷千枚的布邊面料再製的防疫口罩套…等。而今年DYCTEAM更讓人想不到，直接找來食品商合作，首次推出冷凍龍蝦年節伴手禮，根本像是開外掛，不過外觀延續了如同品牌負責人FLY所說「就算是禮盒包裝袋，也要讓人拎得好看」。所以，打破以往一次性設計，可見以霧面黑作主色調的保冷提袋，以白色字體印製出內容物，即便是外出逛街使用也不突兀。

DYCTEAM年節伴手禮組合，內容物包含西澳大利亞岩龍蝦、保冷袋、限定T恤、熱炒杯、開瓶器和咖啡濾掛包，限量200組。圖／DYCTEAM提供

而這款DYCTEAM的年節伴手禮，除了有著高品質價格又合宜的冷凍西澳大利亞岩龍蝦之外，還提供了在地感十足的熱炒杯設計組，以及透明袋包裝龍蝦橘紅色調的吸鐵開瓶器，除了能開啤酒、可樂外，平時還能作為冰箱便條吸鐵或包包上裝飾配件。當然身為一個服裝品牌，組合中不可少的還有方形真空包裝的長袖T恤，極簡黑色調胸口印著合作企劃的識別視覺，每一個單品都充滿了讓人驚喜的小細節。

DYCTEAM年節伴手禮組合，提供限定長袖T恤。圖／DYCTEAM提供

DYCTEAM年節伴手禮組合的專屬保冷袋。圖／DYCTEAM提供