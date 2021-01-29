30秒內搬到的玩具通通免費送！晶華推專案「小孩免費」

超級吸引人的住宿體驗來了！晶華酒店攜手玩具反斗城推出「冬日瘋玩趣」住房專案，每房5,800元起，除兩位大人外、兩位身高130公分以下的孩童也可以免費入住，獲贈兩份兒童栢麗廳自助式晚餐以及「小小貴賓VIK手環」，憑手環可享「HäagenDazs冰淇淋」以及「夢幻甜品車」吃到飽，並於晶華酒店地下二樓的「玩具反斗城專屬主題遊戲室」暢玩各式豐富玩具，再將「精選桌遊組」及「玩具反斗城購物優惠券」帶回家。

最讓人興奮的是，酒店將在2月28日從入住名單中加碼抽出一份超級大禮，幸運房客將可參加玩具反斗城的「30秒MEGA BLOKS美高積木玩具瘋狂搬」活動，30秒內搬到的玩具通通免費送。

晶華酒店已備妥各式熱門桌遊要送給房客，包括由玩具反斗城提供的「誰是放屁王小小兵2」、「冰雪奇緣雪寶敲冰磚」、「地產大亨螢光色版」，以及由孩之寶提供的「地產大亨超級銀行電子版」等，此外，即日起至3月1日，台灣孩之寶慶牛年、滿額還贈送抽獎序號，每周都會抽出精美大獎。