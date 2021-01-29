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旅遊福袋「買千換萬」明起開賣！雄獅門市限量開搶

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
雄獅推出新春超值福袋。圖／雄獅旅遊提供
雄獅推出新春超值福袋。圖／雄獅旅遊提供

向2020辛苦的一年告別，雄獅旅遊推出「旅遊福袋」，1/30(六)於雄獅11家門市開賣，數量有限。福袋分為999元的超值票券福袋，以及1,999元的尊榮住宿券福袋兩種，各限量1,000份，總價值近千萬，買福袋另提供再次抽獎機會，包括鳴日號、探索夢號豪華郵輪、跨海郵輪麗娜輪、華信機票等200個大獎。

其中，999元的超值票券福袋，內容價值最高4,280元，相當於2.3折的優惠價。包括哈韓族最愛的時尚餐廳UNIXx寓瘋韓劇套餐、王品集團系列餐券、全台博物館卡、華納威秀電影票，還有寒假最適用的各大樂園等，另首創多種選項的票券組合，選擇多達上百種。

另外，1,999元的尊榮住宿券福袋，內容價值最高15,000元，相當於1.3折就可以入住台北凱撒飯店精緻雙人房、晶華酒店豪華雙人房。提供全台熱門飯店的獎項，還有機會抽到台北晶華酒店、台南老爺行旅、高雄義大皇家酒店、宜蘭礁溪晶泉丰旅、捷絲旅宜蘭礁溪館、台東知本金聯世紀酒店等超過萬元的星級飯店住宿券。

此外，買福袋還有一次贏大獎的機會，雄獅將在2月抽出鳴日號、探索夢號豪華郵輪、跨海郵輪麗娜輪、華信機票等200個旅遊大獎。抽獎結果將於2/5(五)中午12:00在雄獅旅遊facebook粉絲團進行播出。

福袋內含各大星級飯店住宿券。圖／雄獅旅遊提供
福袋內含各大星級飯店住宿券。圖／雄獅旅遊提供
海上豪華渡假村「探索夢號」也在獎項內。圖／雄獅旅遊提供
海上豪華渡假村「探索夢號」也在獎項內。圖／雄獅旅遊提供

福袋 郵輪 雄獅

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