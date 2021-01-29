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7-11「 i預購」平台推出買三星電視送美型小家電 最高現省5千元
距離農曆春節僅剩不到半個月，7-ELEVEN為方便消費者春節連假在家中追劇，即日起在「 i預購」平台推出購買三星電視指定型號就送美型小家電的超值活動，並提供桌上型免費安裝、免費回收舊機等服務，最高現省5,000元，牛年除舊布新換新機更划算。
7-ELEVEN即日起至3月底在「 i預購」平台推出三星43型4K HDR智慧連網電視（送基本安裝）售價17,900元，加贈東元2.5L氣炸鍋；三星50型4K HDR智慧連網QLED量子電視（送基本安裝）售價27,900元，加贈ONE amadana手沖快煮壺；三星55型4K HDR智慧連網電視（送基本安裝）售價23,900元，加贈東元2.5L氣炸鍋；三星65型4K HDR智慧連網電視（送基本安裝）售價31,900元，加贈ONE amadana手沖快煮壺。
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