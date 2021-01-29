7-11「 i預購」平台推出買三星電視送美型小家電　最高現省5千元

現正在台北松菸熱烈展出的「黏黏怪物研究所特展」開展至今已湧入不少人潮，紛紛搶拍來自韓國的可愛怪物，尤其快閃店「走走系列」盲盒更造成購買風潮，高質感的設計與展覽理念也受到粉絲肯定，是今年寒假不可錯過的國外IP展覽。

2021-01-29 15:43