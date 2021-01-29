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跟上復古潮流感腳步！倪妮搶先穿ECCO亞洲限量鞋、PUMA重現80年代丰采

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ECCO CHUNKY SNEAKER潮趣系列鞋款，提供全新配色，包括霧面感的木粉色和極具質感的石灰白，展現女性氣息。圖／ECCO提供
ECCO CHUNKY SNEAKER潮趣系列鞋款，提供全新配色，包括霧面感的木粉色和極具質感的石灰白，展現女性氣息。圖／ECCO提供

復古格調襲捲流行界，ECCO也順勢推出CHUNKY SNEAKER潮趣系列鞋款，並請代言人倪妮搶先演繹亞洲新年限量款。擅長營造街頭潮流氛圍的PUMA在這季，翻玩重塑80年代的經典Rider鞋， 由名模Winnie Harlow來詮釋復刻款的魅力。

CHUNKY SNEAKER潮趣系列在去年推出，就受到品牌粉絲的愛戴，有著最輕皮革老爹鞋的美譽。因此ECCO延續了相同設計，呼應春天氣息，提供全新配色，包括霧面感的木粉色和極具質感的石灰白，展現女性氣息。鞋款採用獨家CHALK LEATHER粉彩皮革製成，外觀上延續此系列在鞋側有的波浪線條，同時還在在鞋模內注入液體PU作為中底，於固化過程使鞋底與鞋身服貼密合，有助於大幅減輕重量且能順應足部曲線。ECCO還因應農曆新年到來，推出具有七寶圖騰印花的限量新款，以縷空皮革結合印花織物的設計展現出老爹鞋的新樣貌。

女星倪妮演繹ECCO CHUNKY SNEAKER潮趣系列亞洲新年限量鞋6,980元。圖／ECCO提供
女星倪妮演繹ECCO CHUNKY SNEAKER潮趣系列亞洲新年限量鞋6,980元。圖／ECCO提供

另外，PUMA混合尼龍、麂皮、與皮革等異材質，並結合天空藍、湖水綠、及粉鵝黃跳色拼接，打造全新的Cruise Rider鞋。專為女孩們穿搭需求而設的Cruise Rider鞋，外底使用輕量耐磨材質搭配Rider Foam中底，能有效吸收雙腳落地時地面的反向回震，舒適度全面升級，將實著機能與復古時尚揉合再現。加上Rider系列獨有的減震顆粒大底，流線加厚設計，還能夠修飾腿型，達到視覺增高效果。

名模Winnie Harlow詮釋PUMA Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
名模Winnie Harlow詮釋PUMA Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

ECCO CHUNKY SNEAKER潮趣系列亞洲新年限量鞋6,980元。圖／ECCO提供
ECCO CHUNKY SNEAKER潮趣系列亞洲新年限量鞋6,980元。圖／ECCO提供

PUMA Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Cruise Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

ECCO CHUNKY SNEAKER潮趣系列鞋6,980元。圖／ECCO提供
ECCO CHUNKY SNEAKER潮趣系列鞋6,980元。圖／ECCO提供

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