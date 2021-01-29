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情人節要多浪漫？OMEGA月光金時計 寄月傳情
古詩有勻：「舉杯邀明月、對影成三人。」經典動漫「新世紀福音戰士（Evangelion）」的片尾曲「Fly me to the moon」其實原曲為「In Other Words」。月亮在情人、詩人的眼中都有獨特意義。世界上最浪漫的意象不過月亮，雖然不可能有人真正「摘月」，但歐米茄（OMEGA）則選擇在情人節時刻帶來多款月亮概念腕表，情比金堅、寄月傳情。
不，其實三款腕表都沒有傳統的「月相」顯示功能，那麼所謂何「月」？原來是品牌獨家的18K Moonshine™金被用在Trésor腕表與兩款星座Constellation腕表之上。由於加入了特殊成分，讓OMEGA獨家的月光金調性更輕柔、偏淡，但擁有更為優異的抗褪色能力。一如月光、情人不總常在身旁，但腕表卻始終相伴、反顯珍貴。
Trésor月光金腕表擁有金質表帶、搭配銀色面盤與修長的羅馬時標；另一款星座系列腕表則在藍色面盤、精鋼表殼上，以月光金的金色時標、金色表冠，金、藍輝映。至於機芯、尺寸、價格？其實也就不太重要了...
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