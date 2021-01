情人節要多浪漫？OMEGA月光金時計 寄月傳情

古詩有勻:「舉杯邀明月、對影成三人。」經典動漫「新世紀福音戰士(Evangelion)」的片尾曲「Fly me to the moon」其實原曲為「In Other Words」。月亮在情人、詩人的眼中都有獨特意義。世界上最浪漫的意象不過月亮,雖然不可能有人真正「摘月」,但歐米茄(OMEGA)則選擇在情人節時刻帶來多款月亮概念腕表,情比金堅、寄月傳情。

不,其實三款腕表都沒有傳統的「月相」顯示功能,那麼所謂何「月」?原來是品牌獨家的18K Moonshine™金被用在Trésor腕表與兩款星座Constellation腕表之上。由於加入了特殊成分,讓OMEGA獨家的月光金調性更輕柔、偏淡,但擁有更為優異的抗褪色能力。一如月光、情人不總常在身旁,但腕表卻始終相伴、反顯珍貴。