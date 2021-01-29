噶瑪蘭威士忌酒吧 X 石本工作室 跨界餐酒期間限定
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
年節到了，想給味蕾多些驚奇、多些歡樂？噶瑪蘭威士忌酒吧（KAVALAN WHISKY BAR）與「石本工作室（Ishimoto Atelier）」合作，推出期間限定、包含三組餐酒組合、三款醬料的華人年節主題餐酒組合，讓在酒吧、在家中，都能輕鬆享有星級美味。
石本工作室是由曾於紐約米其林二星餐廳Atera工作的侍酒師李尚恭（Justin Lee）創立，工作室的首波商品則與主廚林泉（Richie Lin）合作打造，推出「北海道干貝XO醬」、「辛口北海道干貝XO醬」、「義式油封番茄辣醬」共三款醬料，以及三款創意調酒。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
「遊山水」是以經典調酒「Bamboo」為基礎再創作，將「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒」、「Ishimoto Atelier北海道干貝XO醬」、人蔘、昆布及三峽碧螺春等多項元素調和，風味濃郁、厚實；「賀新年」調酒則使用了烏魚子和有著「大吉大利」意念的柑橘，因而票散著烏魚子的鮮味和柑橘的微酸氣泡感；第三款「話家常」則以台灣綠茶、茉莉花，呈現港式香片茶基調融入調酒，象徵年節拜年、泡茶話家常的意象，並搭配「宴頭盤」、「港式小鹹派」、「燕麥脆片」組成三款餐酒組合。三款餐酒組合都加入石本工作室（Ishimoto Atelier）的醬料，每款餐酒組合售價500元+10%。
KAVALAN WHISKY BAR噶瑪蘭威士忌酒吧每周由周一至周日營業，訂位電話則為02-2521-0880，另外石本工作室則有北海道干貝XO醬、辛口北海道干貝XO醬、義式油封番茄辣醬，可單賣或以禮盒套組，可至石本工作官方網站www.ishimoto-atelier.com得到更多資訊。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言