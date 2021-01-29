噶瑪蘭威士忌酒吧 X 石本工作室 跨界餐酒期間限定

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

年節到了，想給味蕾多些驚奇、多些歡樂？噶瑪蘭威士忌酒吧（KAVALAN WHISKY BAR）與「石本工作室（Ishimoto Atelier）」合作，推出期間限定、包含三組餐酒組合、三款醬料的華人年節主題餐酒組合，讓在酒吧、在家中，都能輕鬆享有星級美味。

石本工作室是由曾於紐約米其林二星餐廳Atera工作的侍酒師李尚恭（Justin Lee）創立，工作室的首波商品則與主廚林泉（Richie Lin）合作打造，推出「北海道干貝XO醬」、「辛口北海道干貝XO醬」、「義式油封番茄辣醬」共三款醬料，以及三款創意調酒。

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※飲酒過量，害人害己。

「遊山水」是以經典調酒「Bamboo」為基礎再創作，將「噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒」、「Ishimoto Atelier北海道干貝XO醬」、人蔘、昆布及三峽碧螺春等多項元素調和，風味濃郁、厚實；「賀新年」調酒則使用了烏魚子和有著「大吉大利」意念的柑橘，因而票散著烏魚子的鮮味和柑橘的微酸氣泡感；第三款「話家常」則以台灣綠茶、茉莉花，呈現港式香片茶基調融入調酒，象徵年節拜年、泡茶話家常的意象，並搭配「宴頭盤」、「港式小鹹派」、「燕麥脆片」組成三款餐酒組合。三款餐酒組合都加入石本工作室（Ishimoto Atelier）的醬料，每款餐酒組合售價500元+10%。

KAVALAN WHISKY BAR噶瑪蘭威士忌酒吧每周由周一至周日營業，訂位電話則為02-2521-0880，另外石本工作室則有北海道干貝XO醬、辛口北海道干貝XO醬、義式油封番茄辣醬，可單賣或以禮盒套組，可至石本工作官方網站www.ishimoto-atelier.com得到更多資訊。

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