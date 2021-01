Hello Kitty牛年特別款超可愛！7-11會員專屬「三麗鷗醫療口罩」限量預購2/3快衝

超可愛的三麗鷗醫療口罩又來了,而且這次是Hello Kitty牛年特別款!7-ELEVEN將於2月3日上午11點起於OPEN POINT App展開會員專屬「三麗鷗醫療口罩」限量預購活動,Hello kitty換上超可愛的乳牛裝扮或新年新裝,搭配繫著金色小鈴鐺的紅色蝴蝶結或是裝滿金幣的福袋,共有「牛運當頭」、「迎春納福」、「牛轉乾坤」等3款,每款更搭配不同色系耳繩,皆為雙鋼印醫療級平面口罩,每款12入裝OPEN POINT會員點數1點+199元,數量有限售完為止。

7-ELEVEN「三麗鷗醫療口罩」2月3日上午11點起開放限量預購,開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品進行兌換,並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-ELEVEN門市完成付款即購買完成,每款品項每位會員限購1組,預購日+7天起到貨。