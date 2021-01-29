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Hello Kitty牛年特別款超可愛！7-11會員專屬「三麗鷗醫療口罩」限量預購2/3快衝
超可愛的三麗鷗醫療口罩又來了，而且這次是Hello Kitty牛年特別款！7-ELEVEN將於2月3日上午11點起於OPEN POINT App展開會員專屬「三麗鷗醫療口罩」限量預購活動，Hello kitty換上超可愛的乳牛裝扮或新年新裝，搭配繫著金色小鈴鐺的紅色蝴蝶結或是裝滿金幣的福袋，共有「牛運當頭」、「迎春納福」、「牛轉乾坤」等3款，每款更搭配不同色系耳繩，皆為雙鋼印醫療級平面口罩，每款12入裝OPEN POINT會員點數1點+199元，數量有限售完為止。
7-ELEVEN「三麗鷗醫療口罩」2月3日上午11點起開放限量預購，開啟OPEN POINT App「點數加價購專區」點選活動商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購1組，預購日+7天起到貨。
農曆春節期間到7-ELEVEN採買以OPEN錢包支付更能聰明消費，2月10日至2月16日（小年夜至初五）持OPEN錢包綁定國泰世華信用卡購買CITY PRIMA精品系列可享第2杯半價，單筆滿500元回饋50點OPEN POINT，活動期間限量8萬筆回饋，1點等同1元購物金，可到康是美、速邁樂加油中心、博客來等14大通路當現金折抵消費。詳細活動辦法請上OPEN錢包官網查詢。
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