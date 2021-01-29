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頂級保養再升級！迪奧推珍珠按摩壓勺、GA推黑霧面膜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
迪奧新推出微導珍珠按摩壓勺，搭配精萃再生玫瑰微導精露使用。圖／迪奧提供
迪奧新推出微導珍珠按摩壓勺，搭配精萃再生玫瑰微導精露使用。圖／迪奧提供

疫情之下，更多人在家裡認真保養，也讓頂級保養市場有顯著的成長，讓不少品牌再加碼升級與新品，迪奧在去年推出頂級的迪奧精萃再生玫瑰微導精露，今年推出加大版之外，也加碼推出迪奧微導珍珠按摩壓勺，讓效果再加乘；GIORGIO ARMANI亞曼尼，也新推出黑曜岩新生奇蹟黑霜面膜，讓肌膚找回細嫩感。

迪奧以微導科技與岡維拉玫瑰能量，推出的精萃再生玫瑰微導精露，一瓶之中含有超過1萬顆的玫瑰金微導膠囊，將玫瑰花瓣的微營養素與玫瑰花液封存，有著高濃度也能高吸收。但想讓保養效果更加乘，也發現更多人嘗試在家SPA保養，因此新推出迪奧微導珍珠按摩壓勺。

珍珠按摩壓勺中，一面含有21顆陶瓷微導珍珠，另一面則是涼感鋅合金，以珍珠面可以按摩臉上的肌膚，提升保養滲透率，涼感面能讓肌膚舒緩，還推薦四步驟的居家SPA手法，第一步先使用珍珠面按摩全臉肌膚，再用迪奧精萃再生玫瑰微導精露於手心溫熱後，塗抹全聯，再以珍珠面針對細紋、表情紋部位加強保養，最後用涼感面、珍珠面拉提肌膚。

為讓更多人使用珍珠按摩壓勺，推出新客入門推薦組、尊榮聰明選購組，都能買入玫瑰微導精露、精萃再生花蜜乳霜，且都搭配微導珍珠按摩壓勺。

而亞曼尼最頂級的黑曜岩保養系列，受到許多貴婦、網友的推薦，含有黑曜岩的天然礦物質，結合重生密蘿蘭，讓肌膚逆齡，新推出的黑曜岩新生奇蹟黑霜面膜，每片面膜含有一罐亞曼尼黑霜精華，內含黑曜岩活膚精萃，且面膜分有上下兩片，可以完全服貼，搭配恆溫材質維持肌膚問度，三層設計能讓肌膚吸收精華，讓臉部肌膚可以快速吸收，展現年輕活力與光彩。

迪奧新推出微導珍珠按摩壓勺，搭配精萃再生玫瑰微導精露使用。圖／迪奧提供
迪奧新推出微導珍珠按摩壓勺，搭配精萃再生玫瑰微導精露使用。圖／迪奧提供
迪奧推出微導珍珠按摩壓勺，可搭配精萃再生玫瑰微導精露使用。圖／迪奧提供
迪奧推出微導珍珠按摩壓勺，可搭配精萃再生玫瑰微導精露使用。圖／迪奧提供
頂級保養再升級。圖／品牌提供
頂級保養再升級。圖／品牌提供
亞曼尼黑曜岩新生奇蹟黑霜面膜／一盒5片／8,000元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼黑曜岩新生奇蹟黑霜面膜／一盒5片／8,000元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼黑曜岩新生奇蹟黑霜面膜／一盒5片／8,000元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼黑曜岩新生奇蹟黑霜面膜／一盒5片／8,000元。圖／亞曼尼提供

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