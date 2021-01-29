頂級保養再升級！迪奧推珍珠按摩壓勺、GA推黑霧面膜

疫情之下，更多人在家裡認真保養，也讓頂級保養市場有顯著的成長，讓不少品牌再加碼升級與新品，迪奧在去年推出頂級的迪奧精萃再生玫瑰微導精露，今年推出加大版之外，也加碼推出迪奧微導珍珠按摩壓勺，讓效果再加乘；GIORGIO ARMANI亞曼尼，也新推出黑曜岩新生奇蹟黑霜面膜，讓肌膚找回細嫩感。

迪奧以微導科技與岡維拉玫瑰能量，推出的精萃再生玫瑰微導精露，一瓶之中含有超過1萬顆的玫瑰金微導膠囊，將玫瑰花瓣的微營養素與玫瑰花液封存，有著高濃度也能高吸收。但想讓保養效果更加乘，也發現更多人嘗試在家SPA保養，因此新推出迪奧微導珍珠按摩壓勺。

珍珠按摩壓勺中，一面含有21顆陶瓷微導珍珠，另一面則是涼感鋅合金，以珍珠面可以按摩臉上的肌膚，提升保養滲透率，涼感面能讓肌膚舒緩，還推薦四步驟的居家SPA手法，第一步先使用珍珠面按摩全臉肌膚，再用迪奧精萃再生玫瑰微導精露於手心溫熱後，塗抹全聯，再以珍珠面針對細紋、表情紋部位加強保養，最後用涼感面、珍珠面拉提肌膚。

為讓更多人使用珍珠按摩壓勺，推出新客入門推薦組、尊榮聰明選購組，都能買入玫瑰微導精露、精萃再生花蜜乳霜，且都搭配微導珍珠按摩壓勺。