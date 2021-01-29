快訊

GameStop美股之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

男子上海回國剛隔離期滿 入住北市他間旅館卻離奇身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全用iPhone 12 Pro Max拍！蘋果新年影片《阿年》講述勇氣與希望

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全程用iPhone 12 Pro Max拍攝的蘋果2021新年影片《阿年》正式在官網推出。圖／蘋果提供
全程用iPhone 12 Pro Max拍攝的蘋果2021新年影片《阿年》正式在官網推出。圖／蘋果提供

蘋果從2018年起都會在農曆新年前發表由知名導演使用iPhone拍攝的新春微電影，從2018年陳可辛的《三分鐘》、2019年賈樟柯的《一個桶》，以及2020年由周迅演出的《女兒》，皆以家庭、親情為題，在春節前夕讓大家重新感受「年」的意義。

2021年，蘋果用全新推出的iPhone 12 Pro Max重新定義了電影拍攝。與2020年金球獎提名最佳外語片《別告訴她》導演王子逸與好萊塢原班製作團隊一起打造了奇幻賀歲片《阿年》，讓觀眾重新認識傳說中的那個「年」。

導演表示，《阿年》靈感源於中國古老的新年傳說。主角阿婷是一個徘徊在奇幻和現實世界的小女孩，天不怕地不怕又愛問「為什麼」的孩子，偶然間在山上找到了被人誤解多年的年獸，和它一起經歷了一段感人的成長故事。故事融入了導演兒時的個人經歷以及與家人之間的情感羈絆，並拋出「為什麼我們要怕年獸？」的觀點，不但顛覆了「年獸」在典故和人們心中的固有形象，也解開了人們內心被恐懼束縛的枷鎖。「年獸」其實象徵著對未知的好奇心和想象力。

除了將古老故事以全新方法詮釋，對整個專業電影團隊來說，透過iPhone 12 Pro Max拍攝也是全新的體驗，「為電影人帶來更多的可能性」，導演說。透過全面升級的超強三相機系統，iPhone 12 Pro Max不只是首支可以使用杜比視界拍攝的iPhone，強大的低光拍攝能力、全新光學影像穩定功能等，讓每個人都可以拍出自己的大片。《阿年》的攝影指導、2020年金球獎提名最佳外語片攝影指導安娜弗蘭克薩索拉諾更表示，靈巧的iPhone 12 Pro Max是可以「讓你單槍匹馬去拍」的攝影利器。

影片中也使用了很多創新的拍攝手法，包括把手機放在年獸的嘴裡、固定在筷子上、放在水池裡，安裝在輪椅上拍出旋轉的畫面等，這些嘗試都是在不斷突破傳統電影拍攝的方式，去尋找更加獨特的視角，從而啓發更多的人，拍電影也可以不走尋常路。導演也希望透過這部影片來鼓勵觀眾，只要想去拍就可以用iPhone去拍，無需多想什麼。

同步推出《鏡頭背後的〈阿年〉》幕後花絮，紀錄了專業電影人對於電影拍攝的各種試驗過程。圖／蘋果提供
同步推出《鏡頭背後的〈阿年〉》幕後花絮，紀錄了專業電影人對於電影拍攝的各種試驗過程。圖／蘋果提供
新年影片《阿年》靈感源於中國古老的新年傳說，主角阿婷與被人誤解多年的年獸一起經歷的感人成長故事。圖／蘋果提供
新年影片《阿年》靈感源於中國古老的新年傳說，主角阿婷與被人誤解多年的年獸一起經歷的感人成長故事。圖／蘋果提供

微電影

延伸閱讀

蘋果敗訴！Corellium放心開放一般用戶訂閱iOS模擬服務

臉書上季營收獲利 報喜

蘋果本季營收加速成長 5G iPhone帶旺台鏈

iPhone將限制追蹤用戶 臉書等憂心廣告業務受損

相關新聞

頂級保養再升級！迪奧推珍珠按摩壓勺、GA推黑霧面膜

疫情之下，更多人在家裡認真保養，也讓頂級保養市場有顯著的成長，讓不少品牌再加碼升級與新品，迪奧在去年推出頂級的迪奧精萃再...

全用iPhone 12 Pro Max拍！蘋果新年影片《阿年》講述勇氣與希望

蘋果從2018年起都會在農曆新年前發表由知名導演使用iPhone拍攝的新春微電影，從2018年陳可辛的《三分鐘》、201...

屈臣氏2/1限量開賣4款「普潔新春印花醫用口罩」！印花樂聯名包袋加價購新貨到

距離農曆春節假期剩下不到兩周，過年必備的應景行頭準備好了嗎？屈臣氏將於2月1日起限量開賣4款普潔MIT新春印花款醫用口罩...

7-11啟用「icash 2.0寄取杯服務」！限時3天寄杯指定飲品第2杯半價優惠

7-ELEVEN推動「數位寄杯」，將CITY系列指定飲品寄杯雲端化，為了方便沒有智慧手機、無法使用OPEN POINT ...

Gentle Monster領導市場走向 超未來風太陽眼鏡看過都難忘

一向走得很前面的韓國品牌Gentle Monster在新的一年，所推出的「UNOPENED：THE PROBE」年度系列...

IG攝影大賽拚創意！MB&F送超酷機械人 每月僅一位！

比賽的過程不總是結果，玩樂的過程其實也成為享受的一部份。獨立製表品牌MB&昨日於官方instagram帳號宣布：舉辦最佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。