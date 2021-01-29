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屈臣氏2/1限量開賣4款「普潔新春印花醫用口罩」！印花樂聯名包袋加價購新貨到

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
屈臣氏2月1日起限量開賣4款普潔新春印花醫用口罩。圖／屈臣氏提供
屈臣氏2月1日起限量開賣4款普潔新春印花醫用口罩。圖／屈臣氏提供

距離農曆春節假期剩下不到兩周，過年必備的應景行頭準備好了嗎？屈臣氏將於2月1日起限量開賣4款普潔MIT新春印花款醫用口罩，吉祥的牡丹花、金元寶等喜氣元素紛紛躍上口罩，快衝屈臣氏門市搶購。

屈臣氏2月1日起限量開賣的普潔新春印花醫用口罩，共有「富貴花開」、「招財進寶」、「福到春到」、「紅運迎春」等4款充滿吉祥寓意的印花設計，每款限量2,250盒，10入裝售價199元，全台屈臣氏門市都買得到，但各門市口罩到貨數量與時間不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準。

屈臣氏攜手MIT台灣在地品牌推出「屈臣氏 X 印花樂聯名包袋加價購」活動，第2波開跑即日起至2月24日推出鋪棉手提袋、日常肩背袋、口金手拿包等3款全新限量商品，消費不限金額即可加價購，其中鋪棉手提袋的材質柔軟，能保護袋中物品避免碰撞，加購價599元，限量3,000組；經典必備款的日常肩背袋採用簡約托特包造型，加購價499元，限量3,000組；小巧可愛的口金手拿包，共有紅、藍2款，並附有皮革提帶，方便攜帶鑰匙、零錢、耳機等外出必備小物，加購價599元，限量3,000組。第1波加價購商品也好評加碼中。

此外，屈臣氏「牛轉幸福年」活動將持續到2月24日，寵i會員折扣後消費滿688元即送開運刮刮卡，現刮現折人人有獎，最高可折1,888元，輸入序號還可抽黃金、iPhone12、PS5等多項大獎；2月1日起寵i會員折扣後消費滿688元更加碼送限量印花樂聯名紅包袋，數量有限送完為止。

屈臣氏 X 印花樂首次聯名推出的「花現心生活」第2波加價購限量新品報到，消費不限金額即可加價購，加購不限件數。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 印花樂首次聯名推出的「花現心生活」第2波加價購限量新品報到，消費不限金額即可加價購，加購不限件數。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「牛轉幸福年」活動將持續至2月24日，寵i會員折扣後消費滿688元即送開運刮刮卡，現刮現折人人有獎，最高可折1,888元，輸入序號加碼抽黃金、iPhone12。圖／屈臣氏提供
屈臣氏「牛轉幸福年」活動將持續至2月24日，寵i會員折扣後消費滿688元即送開運刮刮卡，現刮現折人人有獎，最高可折1,888元，輸入序號加碼抽黃金、iPhone12。圖／屈臣氏提供
屈臣氏2月1日起寵i會員折扣後消費滿688元加碼送限量印花樂聯名紅包袋，數量有限送完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏2月1日起寵i會員折扣後消費滿688元加碼送限量印花樂聯名紅包袋，數量有限送完為止。圖／屈臣氏提供
普潔醫用口罩「福到春到」，10入裝售價199元，屈臣氏2月1日開賣、限量2,250盒。圖／屈臣氏提供
普潔醫用口罩「福到春到」，10入裝售價199元，屈臣氏2月1日開賣、限量2,250盒。圖／屈臣氏提供
普潔醫用口罩「招財進寶」，10入裝售價199元，屈臣氏2月1日開賣、限量2,250盒。圖／屈臣氏提供
普潔醫用口罩「招財進寶」，10入裝售價199元，屈臣氏2月1日開賣、限量2,250盒。圖／屈臣氏提供
普潔醫用口罩「紅運迎春」，10入裝售價199元，屈臣氏2月1日開賣、限量2,250盒。圖／屈臣氏提供
普潔醫用口罩「紅運迎春」，10入裝售價199元，屈臣氏2月1日開賣、限量2,250盒。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 印花樂聯名包袋加價購第2波限量新品報到，消費不限金額即可加價。圖／屈臣氏提供
屈臣氏 X 印花樂聯名包袋加價購第2波限量新品報到，消費不限金額即可加價。圖／屈臣氏提供
普潔醫用口罩「富貴花開」，10入裝售價199元，屈臣氏2月1日開賣、限量2,250盒。圖／屈臣氏提供
普潔醫用口罩「富貴花開」，10入裝售價199元，屈臣氏2月1日開賣、限量2,250盒。圖／屈臣氏提供

口罩 開運 紅包

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