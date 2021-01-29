7-11啟用「icash 2.0寄取杯服務」！限時3天寄杯指定飲品第2杯半價優惠

7-ELEVEN推動「數位寄杯」，將CITY系列指定飲品寄杯雲端化，為了方便沒有智慧手機、無法使用OPEN POINT App寄取杯的消費者也能使用「數位寄杯」服務，icash 2.0服務再升級，自2月3日起啟用「icash 2.0寄取杯服務」，可寄取CITY系列指定飲品，部分外島綠島、蘭嶼、七美、東莒、東清灣門市及非開立統一超商發票之特殊通路門市無法提供icash 2.0寄杯購買，但可進行兌取杯服務，請於其他門市先購買。

icash 2.0再升級，不僅是支付工具，更首創運用電子票證建置寄取杯功能，2月5日至2月7日限時3天推出「歡慶icash 2.0寄取杯功能新上線」活動，以icash 2.0寄杯同品項可享CITY CAFE大杯美式咖啡或拿鐵、CITY TEA經典純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶等指定飲品第2杯半價優惠。

此外，為了回饋OPEN POINT會員，即日起至1月31日也推出行動隨時取中杯熱飲限定優惠，可享CITY CAFE中杯熱美式咖啡、中杯熱拿鐵同品項買15杯送5杯，限量各30萬組，每位會員限購2組；CITY CAFE中杯焙烤榛果風味拿鐵買3杯送1杯，限量5萬組，每位會員限購2組。即日起至2月2日還有日式蜂蜜柚咖啡同品項買1送1，冰熱限量各10萬組，每位會員限購5組，售完為止。