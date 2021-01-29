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Gentle Monster領導市場走向 超未來風太陽眼鏡看過都難忘
一向走得很前面的韓國品牌Gentle Monster在新的一年，所推出的「UNOPENED：THE PROBE」年度系列墨鏡，仍舊讓消費者感到感驚豔不已，穩佔市場領導地位。而Ray-Ban雷朋則是攜手新銳藝術家LUI SHENG，創造出專為新年而生的限定款太陽眼鏡，傳達出品牌的創新。
來到2021年，Gentle Monster依舊有著迥異於其他品牌的創意，為了表達對未知時空的獨特想像，而催生出共26款名為「UNOPENED：THE PROBE」的系列光學及太陽眼鏡，打破了市場對於「眼鏡」產品的印象。像是4月才會上市，作為形象主打款的CHILLY CHILLY，便以混搭的鏡材，搭配水波流線的金屬鏡臂，及不規則型鏤空手法來設計鏡框與鏡腳，猶如異世界的產物，讓人過目難忘。而HEPTA系列太陽眼鏡則以輕銀色的細框鏡架，搭配中樑及兩側的鏤空設計，以及鏡臂上如翅膀般的板材裝飾，根本就是電影《駭客任務》的道具一般。
這次Ray-Ban雷朋推出的新春特別款太陽眼鏡，透過新銳藝術家LUI SHENG的視角，結合中國傳統藝術，以生肖傳統年畫為基礎。因此打造出有別以往的不規則鏡框，顛覆Ray-Ban印象，LUI SHENG以紅金色鏡框搭配灰色鏡片，帶出撞色趣味。鏡腿外側印有「Special Edition」字樣，同時淺金色的鏡腿中部有著紅鏡腿腳套，塑造出充滿活力與能量意象。
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