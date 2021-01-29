IG攝影大賽拚創意！MB&F送超酷機械人 每月僅一位！

比賽的過程不總是結果，玩樂的過程其實也成為享受的一部份。獨立製表品牌MB&昨日於官方instagram帳號宣布：舉辦最佳攝影創意大賽（BEST SHOT），每月選出得獎者，有機會得到MB&F的超可愛限量（不賣）機器人玩具！

MB&F是由創辦人Maximilian Busser（以下簡稱Max）所創辦，由於Max熱衷於1970年代的太空、科幻卡通與機器人，MB&F過往所發表過的機械工藝如HM4、HM3 Frog、HM 4 Kittyhawk也多以科幻、太空探險、機械裝置有關，從機械結構、顯示方式、美感，大幅顛覆創意。

本次發起的BEST SHOT創意攝影挑戰大賽不限是否擁有MB&F的表款，只要在instagram貼出你覺得最有創意，和機械、玩樂相關的照片，並使用hashtag #mbandf ，每個月品牌都會開放投票、並選出每月最佳照片，再贈送一枚超可愛的機械玩具！

同時品牌再選出2020年的多張得獎照片，像是 @koreahasseoul1 把機械人放在泡泡浴缸裡的逗趣、設計師 @labeg 的手繪HM10 Bulldog鬥牛犬腕表、＠apexluxuryuk 將 HM3 Frog腕表卸去表帶，打造成一艘登陸外太空的飛艇，多張精彩視覺都讓人拾回童心。品牌再於ig文末幽默提醒：「別忘了！一個有創意的大人，正是一個成功存活的孩童（Don’t forget: a creative adult is a child who survived）」