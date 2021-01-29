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「神仙姐姐」劉亦菲拿下LV大陸代言人 形象圖拍出高級臉
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）官方微博宣布劉亦菲成為品牌大陸代言人，以「開啟『菲』常之旅」作為標題，也釋出一系列劉亦菲詮釋Capucines手袋的形象圖，表現高級臉的精緻感。
早前路易威登曾以范冰冰作為大陸品牌好友，在稅務新聞發酵之後漸行漸遠，今早在微博官宣以「花木蘭」打開國際市場的劉亦菲，成為新任品牌代言人，並且發表多張她演繹經典Capucines手袋的照片，展現劉亦菲冷冽中性的帥氣美，也成為路易威登好友們的新面孔。Capucines的命名來自路易威登1854年在Neuve-des-Capucines大道所開設第一家店面，象徵品牌門面，也是相對奢華的包款，每一個Capucines都經歷250道工序才打造完成，是女星定番款，劉亦菲一上任就詮釋Capucines手袋，別具儀式感。
以「神仙姐姐」形象深植人心的劉亦菲目前在微博有6,800萬粉絲，未來與同屬「亦」字輩男星吳亦凡成為路易威登大陸「雙亦」代言人，此外，路易威登全球品牌大使還包括新近發表的網球好手大阪直美（Naomi Osaka），以及好萊塢女星艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、艾瑪史東（Emma Stone）和雷亞瑟杜（LéaSeydoux）。
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