「神仙姐姐」劉亦菲拿下LV大陸代言人 形象圖拍出高級臉

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）官方微博宣布劉亦菲成為品牌大陸代言人，以「開啟『菲』常之旅」作為標題，也釋出一系列劉亦菲詮釋Capucines手袋的形象圖，表現高級臉的精緻感。

早前路易威登曾以范冰冰作為大陸品牌好友，在稅務新聞發酵之後漸行漸遠，今早在微博官宣以「花木蘭」打開國際市場的劉亦菲，成為新任品牌代言人，並且發表多張她演繹經典Capucines手袋的照片，展現劉亦菲冷冽中性的帥氣美，也成為路易威登好友們的新面孔。Capucines的命名來自路易威登1854年在Neuve-des-Capucines大道所開設第一家店面，象徵品牌門面，也是相對奢華的包款，每一個Capucines都經歷250道工序才打造完成，是女星定番款，劉亦菲一上任就詮釋Capucines手袋，別具儀式感。