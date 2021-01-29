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Uber Eats 2月落地台灣 免海外手續費、新戶享30天免外送費
繼Uber於2020年底在台落地，Uber Eats今日也宣布將從2月1日起以境內公司服務消費者及合作夥伴，使用VISA、Mastercard、JCB信用卡支付的用戶將免除被銀行收取海外刷卡手續費，讓使用者享受更經濟實惠的服務。
外送平台在2020年因疫情皆有大幅成長，民眾越來越習慣也依賴外送服務來滿足各種生活採購需求，各平台也不斷推出優惠利多搶客。2月起Uber Eats免被銀行收取海外刷卡手續費，加上未來與Uber雙平台會有更多合作方案，對慣用這兩類服務的用戶來說絕對更有吸引力。
2月1日起，打開Uber Eats App點購美食或商品的每筆訂單除了免被銀行收取海外刷卡手續費，也將改由合作商家夥伴就商品開立統一發票給消費者，此外也將會收到Uber Eats就外送費用開立雲端電子統一發票，消費者可以在App中查看商家是否需開立發票及發票形式。
為歡慶Uber Eats在台開啟新篇章，即日起至3月31日，Uber Eats App新用戶輸入「現在來點」優惠代碼，即可獲得2次100元商品金額優惠，單筆商品金額須消費滿150元，並且可與新用戶30天0元外送費優惠疊加使用。
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