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被怪物踩正夯？韓「怪物大腳ㄚ」首度現身松菸
現正在台北松菸熱烈展出的「黏黏怪物研究所特展」開展至今已湧入不少人潮，紛紛搶拍來自韓國的可愛怪物，尤其快閃店「走走系列」盲盒更造成購買風潮，高質感的設計與展覽理念也受到粉絲肯定，是今年寒假不可錯過的國外IP展覽。
展覽規劃八大展區，包含變身成怪物、學習聲音、怪物城市探索，還有一支超大的怪物大腳丫，讓粉絲首度體驗被怪物踩到的感覺，每一區都讓觀眾發現新的驚喜，讓粉絲可以拍照拍到飽。免費入場的限定快閃店更是超過百樣獨家商品，多樣選擇粉絲逛到失心瘋！尤其是兩位韓國設計師Boo與Fla在知道台灣有許多機車族後，特別為此獨家設計安全帽；除此之外文具、生活實用商品等也是銷售冠軍，而潮流一族最愛的限定公仔也讓公仔玩家愛不釋手。
為鼓勵大家寒假攜伴出遊，主辦單位特別推出雙人優惠活動，至二月底前穿著與黏黏怪物一樣的紅、藍、黃服裝，至現場購票可享雙人優惠價，更加碼贈送展覽限定明信片，活動詳情請關注展覽粉絲團。
由聯合數位文創、雅慕斯娛樂、集好發展共同主辦之「黏黏怪物研究所：登入計劃特展」及商品快閃店即日起至四月四日於松菸1號倉庫展出，購票請上 udn售票網或ibon、博客來、全家，大宗優惠方案及客服請洽服務專線02-7721-6955（週一至週日 09:00-18:00）。
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