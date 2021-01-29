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微縮人生特展首度連線 日本電視冠軍情景王「山田卓司」親口賀新年

聯合新聞網 / 聯合數位文創
山田卓司老師與鄭鴻展老師透過視訊合體。圖／聯合數位文創 提供
山田卓司老師與鄭鴻展老師透過視訊合體。圖／聯合數位文創 提供

去年12月26日開展的「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」至今在社群上以及討論平台上皆累積許多評價推薦。今日(28日)主辦單位特別邀請因新冠狀肺炎而無法來台的日本五度《電視冠軍》「情景王」山田卓司老師遠端視訊連線與大家暢談微縮人生。

山田卓司現場受訪表示，這次能與鄭老師一起合辦展覽覺得非常的光榮和開心。對於這次無法親自來到台灣參與展覽深感遺憾、可惜。因十年前東日本的大地震引起很多海嘯事故，但就他了解台灣捐款給日本，雖在日本沒有受到大幅報導，但絕對是日本人不能忘記的台灣恩惠，雖然新冠狀肺炎在全世界掀起一大波瀾，但他深信日本和台灣的友情是不會改變的，期關係可長長久久。另也大方答應若有機會絕對會再來台灣，去士林夜市開發不同的攤位，製作成更多作品，且一定要大吃雞排。

大力推薦台灣民眾進展觀看時，務必多駐足一些時間在他的新作品《我的藍色天堂》。山田老師說明此件作品所使用的微縮比例是他的新嘗試，加入ＳＭＦ科幻元素在裡頭，所以這個作品對他來說是個全新的挑戰。以及他與鄭老師的作品在製作方向上不太一樣，但相同點是都很注重細節，所以在作品的細節呈現，是希望參展者能多多注意的。另也特別希望大家在觀賞同時去感受他們在製作時的心情與經歷感受，因為這都是花了很多時間功夫才製作完成的。

最後，山田老師說明希望大家都能一起跨越新冠狀肺炎這個難關。也獻上祝福，祝福台灣民眾新年快樂！誠心邀請台灣朋友和在台灣的日本朋友趁新年假期相揪到台北華山看微縮人生特展。我想說的故事都透過我的作品傳達，歡迎你進展體會奇幻旅程。

親切的山田卓司老師開心與台灣媒體民眾打招呼。圖／聯合數位文創 提供
親切的山田卓司老師開心與台灣媒體民眾打招呼。圖／聯合數位文創 提供

「山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展」

展覽期間：2020年12月26日(六)至2021年4月5日(一)

展覽地點：華山1914文創園區 東2D館

展覽購票：https://bit.ly/3mZd9bO

官方粉絲團：https://www.facebook.com/DioramaExhibition/

客服專線：02-7721-6955 #2 (每日9:00-18:00)

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