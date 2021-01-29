暢所欲言多元職場 台灣阿斯特捷利康獲傑出雇主殊榮

「擁有傑出的員工，才能成就傑出雇主。」由傑出雇主研調機構（Top Employer Institute）執行的獨立調查結果顯示，台灣阿斯特捷利康在「人才培育、學習、多元化與包容性」等指標表現突出，獲評選為2021亞太區傑出雇主。

台灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示，2020是獨特而挑戰的一年，台灣阿斯特捷利康秉持著「以病患為中心」的理念充分展現出強大的應變能力，就是企業文化的具體實踐，此次獲得傑出雇主，歸功於全體同仁的付出與貢獻。

台灣阿斯特捷利康透過「由我發聲」鼓勵暢所欲言，導入全球「線上微學習平台Degreed」，讓員工隨時隨地利用時間進修，並贊助支持「創新車庫」活動，讓員工將腦內創意化為具體行動方案。

此外，營造員工的幸福感，積極關注員工身心靈健康，提升員工凝聚力與認同感，於2020年終內部員工脈動調查結果顯示，各項指標滿意度皆顯著提升，並在年底獲得阿斯特捷利康亞洲區Market of the Year，囊括六項大獎肯定。

台灣阿斯特捷利康人力資源處長王采白表示，要成為國際Top Employer Institute 評選認證的亞太區傑出雇主，須有清晰的人力資源策略以及最佳實踐，公司每位員工耳熟能詳的「創新取勝，就是要3C」人才策略，打造充滿活力的高績效文化（Culture）、培養員工具備未來的能力（Capability）以及實現創新改變（Change）。