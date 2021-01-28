團圓飯飄泰味！星級「頌丹樂」泰式年菜　外帶送酒杯

繼去年10月正式登台，來自泰國的「頌丹樂（Somtum Der），特別於今年推出農曆年限定的「頌慶牛轉4人套餐」，以及「年年有魚 金多蝦 超澎湃限定組合」，以泰式經典料理，為團圓飯增添異國情調，另外還有買年菜送啤酒杯的預購優惠。

頌丹樂自2012年於曼谷創立，主打正統的伊善美食。2016年時，頌丹樂紐約店獲得米其林一星的肯定，乃是紐約首間摘星的泰式伊善料理餐廳。頌丹樂在2020年10月進駐微風台北車站，乃是全球第9間分店，供應有招牌的「頌丹樂星級青木瓜沙拉」，還有頌丹樂經典炸雞、瑪斯曼咖哩牛肉、香濃綠咖哩雞、秘醬香烤豬排糯米串等菜色。

即日起至2月24日期間，頌丹樂推出農曆年限定的「頌慶牛轉4人套餐」，內含有香烤松阪豬青木瓜沙拉、伊善手工香炸春捲、金錢蝦餅佐秘梅醬、頌丹樂秘醬烤豬排奶香糯米串、伊善香酥炸鱸魚、椰奶酸辣雞湯等菜色，同時包含年年有餘、荷包滿載等吉祥寓意，每套原價1,934元，套餐價1,888元，還可享泰國勝獅啤酒6折的加購優惠。