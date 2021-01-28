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首款由女性設計團隊操刀！Garmin「LILY智慧腕表」獨家印花表盤美翻
近年健康意識成長，近3年Garmin台灣女性用戶量成長近150%，其中以26至35歲族群占比最高。為了滿足女性消費者需求，Garmin今年推出首款以女性設計團隊操刀、專為女性量身打造的「LILY智慧腕表」，以目前市面上最小智慧表表徑（34mm），結合鍍膜工藝打造6款各具特色的獨家印花表盤，並搭載隱藏式LCD觸控螢幕，螢幕關閉時表面仍可優雅閃耀經典印花。
Garmin「LILY智慧腕表」支援全天候健康數據監測，包含心率、壓力指數、身體能量指數、進階睡眠偵測、血氧飽和濃度、水分補充追蹤以及女性專屬月經周期、孕期追蹤功能等，還有多項貼心提示隨時督促，可即時記錄水分攝取量並設定水分補給提醒；內建跑步、游泳、自行車、皮拉提斯、瑜珈等12種熱門運動模式，搭配手機GPS連線，可精準追蹤戶外步行、跑步等活動，支援5天電池續航力，並有久坐提示、智慧通知、安全追蹤等功能。
Garmin「LILY智慧腕表」推出6款不同材質配色，高雅氣質綻放輕奢魅力的「經典款」共有純白燦日金、暗棕深古銅、黑蘊奶油金等3款，建議售價7,990元；俏皮活潑融合現代時尚的「運動款」共有淡沙玫瑰金、靛夜暗灰紫、純白奶油金等3款，建議售價6,990元。
歡慶Garmin「LILY智慧腕表」登台，即日起至2月14日Garmin將於全台各大百貨巡迴舉行「LILY見面會」，活動期間至指定展售地點購買指定表款LILY系列可享95折優惠，還可獲得限量LILY時尚見面禮「迷你口袋傘」，共有草莓粉、奶油白兩色隨機贈送，數量有限送完為止；至指定Garmin百貨門市體驗表款，即有機會獲得限量帆布口罩收納袋，花色隨機贈送，數量有限送完為止。
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