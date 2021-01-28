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Anorld & Son 再加碼 東方風精雕夜金牛 飄陰翳之美

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
英國老牌Arnold & son以Perpetual Moon腕表為基礎，結合金雕，帶來一只兼具工藝與收藏價值的時間藝品。圖 / 翻攝自instagram。
英國老牌Arnold & son以Perpetual Moon腕表為基礎，結合金雕，帶來一只兼具工藝與收藏價值的時間藝品。圖 / 翻攝自instagram。

傳統東方農曆的庚子年即將邁入尾聲，天干地支中的金牛即將引領節氣走向新的辛丑年。早前已有江詩丹頓（Vacheron Constantin）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶璣（Breguet）等多個高級品牌推出金牛生肖腕表，近期更有英國老牌Arnold & Son也推出一只精雕工藝大型月相腕表、喚發陰翳之美。

超大型月相顯示腕表，向來是Arnold & Son的招牌之作。18K紅金表殼裡的Caliber A&S1512手上鍊機芯具備90小時動力儲存與時間顯示功能。面盤的上半部有著巨大、柔美的月相顯示功能，並經過人手雕刻，呈現脆弱、迷人的質地；面盤的下方，一只金牛呈現劇力萬鈞的氣勢、昂首闊步。

但真正的亮點卻在於金牛所在的背景：散發東方風格的寶塔式建築、涼亭，令人聯想到中國傳統建築或東方日式的金閣寺。同時一旦在低光源情況下，鮮明的珍珠母貝，以及建築中點綴的超級夜光塗料，將散發出鮮明、強烈的陰翳之美。全世界限量八只，物以稀為貴。

永恆之月金牛腕表的18K紅金表殼裡使用了Caliber A&S1512手上鍊機芯，具備90小時動力儲存與時間顯示功能、全世界限量8只。圖 / 翻攝自instagram。
永恆之月金牛腕表的18K紅金表殼裡使用了Caliber A&S1512手上鍊機芯，具備90小時動力儲存與時間顯示功能、全世界限量8只。圖 / 翻攝自instagram。
透過大型月相、夜光塗料，散發出強烈鮮明的陰翳之美。圖 / 翻攝自instagram。
透過大型月相、夜光塗料，散發出強烈鮮明的陰翳之美。圖 / 翻攝自instagram。

建築 腕表

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