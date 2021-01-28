Anorld & Son 再加碼 東方風精雕夜金牛 飄陰翳之美

傳統東方農曆的庚子年即將邁入尾聲，天干地支中的金牛即將引領節氣走向新的辛丑年。早前已有江詩丹頓（Vacheron Constantin）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶璣（Breguet）等多個高級品牌推出金牛生肖腕表，近期更有英國老牌Arnold & Son也推出一只精雕工藝大型月相腕表、喚發陰翳之美。

超大型月相顯示腕表，向來是Arnold & Son的招牌之作。18K紅金表殼裡的Caliber A&S1512手上鍊機芯具備90小時動力儲存與時間顯示功能。面盤的上半部有著巨大、柔美的月相顯示功能，並經過人手雕刻，呈現脆弱、迷人的質地；面盤的下方，一只金牛呈現劇力萬鈞的氣勢、昂首闊步。