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用英國皇室標準選十二生肖單桶 BB&R牛年限定單桶上市
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
超過320年的選桶資歷，兩度獲得「最佳獨立裝瓶廠」後，受譽為「獨立裝瓶之王KING OF THE INDEPENT BOTTLER」的Berry Bros & Rudd貝瑞兄弟與洛德，遵循著為英國皇室選酒的程序與嚴格標準，針對華人農曆年節推出「牛年限定單桶2009 Caol Ila」，全台限量120瓶，2021年2月上市，以沉穩而清新的風味迎接新年。
「牛年限定單桶2009 Caol Ila」選用艾雷島Caol Ila酒廠於2009年蒸餾入桶的酒款，柔和優雅的香氣，些微糖霜滋味伴隨海島土壤煙燻後的鹹香，在杯中停留後慢慢散出泥煤氣息。入口展現細緻的花香與逐漸增加的泥煤煙燻，最後以毫無疑問的艾雷島風味作結，淡淡的醃製鯡魚和燻香繚繞。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
BB&R於2020年鼠年首次以華人熟悉的紀年方式——「十二生肖」作為概念設計，打造農曆新年限定單桶系列，每年推出一款，選用上一輪生肖年入桶的作品裝瓶。
作為英國皇室的侍酒單位，BB&R貝瑞兄弟與洛德的選酒風格除了要求絕對的高品質，在酒廠本身的特性之中，以獨到的眼光挑選出擁有高雅特性的單桶原酒，以非冷凝過濾且不添加焦糖調色方式裝瓶，保留每一桶最迷人的獨特性格，流露貴族不凡的品味。
農曆新年限定單桶系列以貴氣迷人的金色外桶搭配喜氣的紅色蠟封，為新年獻上最誠摯的祝福心意。
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