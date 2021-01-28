逾50家巧克力、甜點咖啡進駐 信義A9「黑金市集」快閃

西洋情人節正好遇上春節，新光三越台北信義新天地在情人節前引進義大利百年巧克力Vench、日本話題甜點PRESS BUTTER SAND快閃店進駐外，即日起至1月31日在信義A9推出「黑金市集」，館內齊聚國內外超過50家得獎頂級巧克力、甜點、咖啡品牌，打造一系列巧克力盛典，巧克力熱愛者不要錯過。

台北信義新天地A9 9樓即日起至1月31日舉辦黑金派對「全台最大風格巧克力盛宴」，包括世界巧克力大賽等比賽中榮獲200多面獎牌的「PACARI」、菲律賓單一產區頂級巧克力「Theo & Philo」及「Auro Chocolate」、 LV城市指南（Louis Vuitton City Guide）推薦巧克力品牌「畬室」，還有獲ICA世界巧克力大賽多項大獎的「拾米屋」、產區選擇最豐富的Bean to Bar巧克力店家「九日風」、打破並重塑「茶、巧克力、咖啡」既有概念的「COFE」，以及去年12月甫獲得英國皇家學院巧克力大賽的「CACAI CACAO」等。

新光三越信義A9即日起至1月31日推出「黑金市集」，新光三越貴賓卡友可免費入場。圖／新光三越提供

除了巧克力外，還有米其林主廚甜點「TART TAIPEI」手工酥塔首次出攤，2020年被外媒評價全台最棒的20家咖啡廳「mojocoffee」、「coffee stopover」也到現場提供「飲品中的黑金」。大稻埕知名酒吧「發琴吧」、甜點排隊名店「珠寶盒法式點心坊」、「吳一無二甜點」也帶來了風味飲品、美食。現場票200元，新光三越卡友可以於A9 8樓持貴賓卡獨享免費入場。

新光三越信義A9「黑金市集」甜點店「吳一無二」。圖／新光三越提供

黑金市集快閃後，也不用煩惱買不到好吃的巧克力。義大利百年巧克力品牌Venchi，首次插旗台灣進駐新光三越A11，一個月可賣出超過1,500盒巧克力。情人節期間推出限定心型金屬禮盒，可任選Venchi人氣巧克力裝入，當中Venchi的「75%黑巧克力魚子方」為全球銷售冠軍口味，以巧克力魚子顆粒包裹著Venchi頂級黑巧克力，搭配獨特內餡，驚艷另一半的味蕾。

義大利百年巧克力品牌Venchi進駐新光三越A11，Venchi 2021情人節系列。圖／新光三越提供

東京人氣伴手禮「PRESS BUTTER SAND」夾心餅在本周在A11快閃開幕，首周賣出1,640盒全台獨家的黑巧克力新口味，以兩種濃度不同的可可粉製作出稍微帶點苦味的餅乾皮，內餡除了原有的奶油，也以萊姆酒、兩種哥倫比亞巧克力調配出香氣十足的巧克力焦糖醬搭配。

新光三越信義A9「黑金市集」甜點店「吳一無二」。圖／新光三越提供

法國百年精品巧克力品牌MONBANA與新光三越超市、美麗市場獨家合作，帶來情人節限定版巧克力，即日起在台北信義新天地A11美麗市場、A4超市開賣。