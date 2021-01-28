INVINCIBLE、The North Face再合作 翻玩機能服飾成街頭穿搭必備

選品店INVINCIBLE與The North Face之前便曾以其著名登山外套為發想，將攝影師Chris Noble的極地景色作品融入，創造獨家限定系列，造成廣大迴響。睽違一年後，雙品牌再度攜手，還加碼邀請知名造型師長谷川昭雄共同創作，推出全新的「The Backstreet」限定款服飾，讓潮流迷都十分期待。

錯過不再有！選品店INVINCIBLE此次與The North Face再度跨界，同樣帶來了經典且具代表性的Mountain Light和Nuptse Down外套。但最讓人著迷的是，品牌找來樹立日本男性穿搭風格的造型師長谷川昭雄來規劃，將經典的戶外裝備重新詮釋為當代街頭服飾。設計聚焦於嘻哈音樂盛行的90年代，並自The North Face於2019年秋冬推出的The Expedition擷取靈感。因此讓經典外套保有原始的輪廓剪裁，捨去低調深沉的配色，取而代之的是用上近年相當火熱的撞色搭配，

INVINCIBLE特別將The North Face招牌的Half Dome Logo改以山巒線描，打造出專屬的品牌識別。圖／INVINCIBLE提供

不僅如此，INVINCIBLE特別將The North Face招牌的Half Dome Logo改以山巒線描，打造出專屬的品牌識別。同樣的設計配置於右手臂上之外，最搶眼的部分莫過於外套後背那的部分，也以Half Dome山巒線做為區隔，層次堆疊的色塊配上放大版的品牌Logo，辨識度極高，且效果十足，喚醒許多人記憶中90年代復古的戶外風格。除了外套，相同的手法也運用於T恤和連帽上衣，預計於2月6日在台北、上海與成都三地的期間限定店內發售。

INVINCIBLE與The North Face聯名Half Dome Graphic Hoodie連帽上衣4,880元。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE與The North Face聯名1994 Retro Mountain Light外套12,800元。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE與The North Face聯名Half Dome Graphic長袖上衣2,880元。圖／INVINCIBLE提供

INVINCIBLE與The North Face聯名1996 Retro Nuptse外套11,800元。圖／INVINCIBLE提供