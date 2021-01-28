這個日期記起來！開搶Reebok聯名Maison Margiela限量Leather Tabi鞋

這個日期記起來！準備開搶Reebok聯名Maison Margiela限量Leather Tabi鞋，限量10雙，手慢就沒了！另外，Converse與街牌Bandulu合作也推出全新聯名系列，重新探索籃球與街頭服飾。

Reebok和高級時裝品牌Maison Margiela在2020年首度跨界，打造Tabi Instapump Fury聯名鞋款，造成話題。延續相同的概念，雙品牌今年再度合作，以Reebok的經典Classic Leather鞋款為主題，結合Maison Margiela著名的Tabi分趾鞋。Maison Margiela解構在1983年堆出的Classic Leather外型，融入最吸睛的分趾設計，並在黑色的皮革上加入手工感的塗漆。此外，鞋款使用Nappa皮革，搭配EVA中底，鞋舌則放上Maison Margiela鞋履類專屬的22號字樣與Reebok Logo，全台限量10雙，預計1月30日開賣。

Converse與Bandulu聯名Pro Leather鞋3,780元。圖／Converse提供

早在 2015 年Converse就與Bandulu就展開首度合作，重新打造經典Pro Leather和Chuck 70鞋，並推出服裝和配件。此次，兩個品牌再度攜手，聯名鞋款同樣包含Pro Leather和Chuck 70 兩種鞋型。其中，Pro Leather高筒鞋型，採用牛皮革材質，將亞麻和淺褐色的混合配色呈現於鞋面，並在鞋頭以及內外兩側點綴了Bandulu招牌的滴墨刺繡。而聯名的Chuck 70鞋則對其70年代的原創重新演繹，棉麻質感的鞋面採用深咖啡色，經典潑墨刺繡同樣可在鞋面上看見，而後跟上的淺粉色Logo與潑墨大底相得益彰。

Converse與Bandulu聯名Chuck 70鞋3,780元。圖／Converse提供

Reebok Classic Leather Tabi鞋，全台限量10雙，10,800元。圖／Reebok提供