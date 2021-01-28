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百貨福袋線上搶 68萬一克拉鑽戒、16.8萬商品券試手氣

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
板橋大遠百福袋最大獎為16萬8千元遠百商品券。圖／遠百提供
板橋大遠百福袋最大獎為16萬8千元遠百商品券。圖／遠百提供

防疫優先，為了避免群聚，每年大年初一總能吸引大批人潮前往試手氣的百貨福袋，今年不少百貨改採福袋預購制。遠東百貨今年各店推出破萬個福袋、數量超越去年，並改以預購方式進行，最大獎可獲得16萬8千元遠百商品券，中獎訊息採線上直播或透過App查詢中獎訊息。新光三越延續去年App預購福袋模式，今年推出5,000個福袋預購，全台各店分三波在1月29日至1月31日線上預購開賣，最大獎為台中中港店的一克拉鉑金鑽戒、價值68萬，全台各店共推出8顆鑽與總計超過百項的旅遊相關獎項。

板橋大遠百每年初一福袋都能吸引上千名民眾搶排，今年特別採預購模式，讓消費者不用漏夜排隊，也能降低群聚風險。福袋預購方式為2月1日起至2月11日下午6點，持全館單筆消費滿888元以上發票或載具明細，加上現金2,000元即可至7樓客服櫃台預購福袋，限量2,000份。福袋最大獎為16萬8千元遠百商品券，還有OSIM V手天王按摩椅、iRobot Roomba S9+掃地機器人等獎項。將於2月12日下午2點在板橋大遠百粉絲團直播公開抽獎，並公布中獎名單。頭獎、二獎、三獎得主再加碼送Mega 50雙人餐券。

此外，板橋大遠百於2月10日至3月3日推出新春檔期最高享15%回饋，百貨服飾、名品當日累計滿5,000送400，凡遠百App會員單筆消費滿5,000再加送100。百貨服飾、名品消費刷10大銀行信用卡分6期滿6,000再送200。

新光三越今年福袋大獎包括推出120組份國民旅遊、住宿券、露營用帳篷，以及8台機車、8台電動自行車，總計超過百項與旅遊相關的福袋獎項，另外，全台將祭出8顆鑽飾，台中中港店首獎推出日本百年珠寶festaria TOKYO價值68萬的GIA一克拉鉑金鑽石戒指、台北信義新天地為價值超過30萬的JADE.com鑽飾組與SOPHIA價值27萬的鑽墜等。

新光三越會員只要於指定日期與時間準時開啟App，進入「精選優惠」專區並扣會員點數20點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購價值超過3,000元的福袋。原訂1月26日展開App福袋預購，第一天App就流量大暴增，為了維護購買品質，決定修復系統延後推出，改至1月29日至1月31日線上預購開賣。1月29上午10點開搶：桃園站前店、桃園大有店、台中中港店、嘉義垂楊店；1月30日上午10點開搶：台南中山店、台南新天地、高雄三多店、高雄左營店；1月31日上午10點開搶：台北南西店、台北天母店、台北站前店、台北信義新天地。

新光三越台中中港店福袋大獎，festaria TOKYO價值68萬的GIA一克拉鉑金鑽石戒指。圖／新光三越提供
新光三越台中中港店福袋大獎，festaria TOKYO價值68萬的GIA一克拉鉑金鑽石戒指。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地福袋大獎為gogoro S3電動機車，每台價值89,980元共2台。圖／新光三越提供
新光三越台南新天地福袋大獎為gogoro S3電動機車，每台價值89,980元共2台。圖／新光三越提供
板橋大遠百福袋獎項價值78,999元的iRobot Roomba S9+掃地機器人。圖／遠百提供
板橋大遠百福袋獎項價值78,999元的iRobot Roomba S9+掃地機器人。圖／遠百提供

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