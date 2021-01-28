高訂大秀走成星光大道 FENDI珍本圖書手稿展超美

赴任FENDI女裝暨高訂創意總監的Kim Jones首作出手，發表氣勢萬千、細節華麗的2021春夏高級訂製服系列，更出動了巨星、殿堂級超模走上伸展台，由黛咪摩兒（Demi Moore）開秀、娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）壓軸，陣仗相當驚人。

這場大秀還包括凱特摩絲（Kate Moss）與女兒Lila Moss，以及卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）等熟悉面孔，將高訂大秀走成了星光大道，19套服裝各自衍伸Kim Jones的靈感來源，也是英國著名女性主義作家維吉尼亞吳爾芙（Virginia Woolf）自傳色彩作品「奧蘭多（Orlando）」，而她與Vita Sackville-West之間的戀情是這個系列的核心，同步成就了高級訂製服暨珍本圖書手稿展。生長於非洲大陸、倫敦的Kim Jones，受到布魯姆斯伯里文人學派（Bloomsbury Group）離經叛道的情懷影響，探討維吉尼亞吳爾芙和畫家姐姐Vanessa Bell自由奔放的創意；在這次與高訂服裝同時發表的、是玻璃屋中的「珍本圖書手稿展」，也能見到維吉尼亞吳爾芙和她先生為Hogarth出版社出版的手工印製大理石裝訂書籍，從中品味義大利的經典美學，而書籍上裝訂的大理石與羅馬博爾蓋塞美術館（Galleria Borghese）的大理石作品相映成趣，館中貝尼尼的雕塑作品，也成為高訂中戲劇性的細肩帶縐褶布料的靈感。

穿越時空、二元模糊，以及借鏡吳爾芙戀情的雌雄難分，讓2021春夏高訂表現柔美、陽剛的華麗，1928年，在FENDI成立3年後的時間點、吳爾芙寫了封情書給Vita Sackville-West的情書，字裡行間的綺思妙想直接穿插在系列中，例如金屬裝訂的書本形式手拿包、或是將戀人絮語刻在珍珠母貝硬殼造型晚宴包或皮靴上，而編織緹花、絲質華服上透過嵌花皮草與串珠工藝，可以見到大理石成為本系列的主要語彙；在大秀中的背景音，來自FENDI親友們朗讀吳爾芙和Vita數十年間的繾綣對話，繚繞在李希特的配樂中。

在細節處也可見到FENDI經典元素，例如骨董包上的天鵝絨絲帶，或是卡爾拉格斐故世前創作的最後一個Karligraphy花體字圖案，則以串珠裝飾在靴款上；透過凱特摩絲和女兒一起走秀，或是男裝暨男／女裝配件創意總監、品牌第三代傳人Silvia Venturini Fendi的女兒Delfina Delettrez Fendi也走上伸展台，彰顯品牌向來強調的家族情感，最後每個模特兒都走進玻璃陳列櫥窗中，將櫥窗變為「自己的房間」，也是呼應維吉尼亞吳爾芙最知名的著作。

■隋棠．李晶晶 直播同步賞高訂大秀

Kim Jones入主FENDI女裝設計的首場高訂大秀，台灣也同時舉辦貴賓觀賞會，與會的隋棠、李晶晶在熱騰騰的直播結束後，同時驚呼，「好美！」而隋棠也幽默表示，模特兒紛紛走進「珍本圖書手稿展」中的房間，也呼應了防疫距離的時勢。