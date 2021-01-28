苦甜交錯的成熟韻味！辻利「極韻抹茶生巧克力」登場

西洋情人節將至，來自京都宇治的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，特別使用辻利抹茶粉搭配比利時百年巧克力，推出「極韻抹茶生巧克力」，為巧克力帶來不同風味的成熟滋味。另外2月1日起，也會限時推出「極韻白巧抹茶拿鐵」，藉由抹茶與白巧克力之間的巧妙融合，溫暖抹茶控們的心。

擁有百年歷史的辻利茶舗，以長年製茶的經驗與知識為基礎，傳承日本道地的茶文化。為了保留抹茶的香氣，店內至今仍使用石臼將茶葉慢磨成細粉，每台石臼每小時僅能產出60公克，十分珍貴。此次辻利茶舗即是使用辻利抹茶粉，拌入具有百年歷史的比利時嘉麗寶32%白巧克力中，以全新的比例配方，調製出「極韻抹茶生巧克力」，具有絲滑口感與苦甜不膩的韻味，最後再灑上石臼研磨抹茶粉，入口時更添撲鼻茶香，每份299元。

另外在2月1日至3月14日期間，辻利茶舗門市也推出「極韻白巧抹茶拿鐵」，將職人現刷抹茶與白巧克力相互結合，以熱飲型態品嚐，讓巧克力的香甜尾韻還帶有清新茶香，每杯150元。內用還有「極韻甜點套餐」，內含極韻白巧抹茶拿鐵1杯，以及特別款心型極韻抹茶生巧克力佐迷你香草霜淇淋1份，每套199元。外帶則免費贈送心型極韻抹茶生巧克力1顆。