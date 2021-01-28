快訊

下午剛震完…高雄新興區驚傳舊大樓外牆倒塌 1老翁獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

UNIQLO斥資億元回饋消費者 連續三周祭出「給力新年節」優惠活動

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
2月5日起，UNIQLO與超模Inès de la Fressange聯名系列開賣，提供充滿法式度假風格的設計。圖／UNIQLO提供
2月5日起，UNIQLO與超模Inès de la Fressange聯名系列開賣，提供充滿法式度假風格的設計。圖／UNIQLO提供

在台灣擁有500萬線上會員數的UNIQLO也堪稱是「國民品牌」了，憑藉著高品質、簡約設計美學和合宜價格受到消費者的喜愛。因應新春到來，UNIQLO從1月29日起連續三周舉辦「給力新年節」購物優惠，眾多小物更是直接下殺99元起就能入手，就是要民眾買好買滿來過年。

2020年是UNIQLO來台10周年，雖然碰了新冠肺炎疫情，打亂了總部在台的部分計畫，但品牌的台灣CEO黒瀬友和先生卻表示，去年UNIQLO在毛利、收益和來客數卻是創了歷年之最。所以，抱著回饋的心情，從從1月29日起連續三周推出「給力新年節」活動。許多的人氣單品在1月29日至2月4日都能享有新價格的優惠，像是首次推出女裝U系列的休閒上衣，原價990元，特惠價790元；人人都必備的特級彈性SKINNY FIT多色牛仔褲，原價990元，在指定期間也能以約79折的價格入手。

UNIQLO男裝特級彈性SKINNY FIT多色牛仔褲，原價NT$990，1月29日到2月4日期間限定，特惠價790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝特級彈性SKINNY FIT多色牛仔褲，原價NT$990，1月29日到2月4日期間限定，特惠價790元。圖／UNIQLO提供

此外，後疫情時代許多人在家的時間拉長，UNIQLO也在此時，首度推出AIRism寢具系列合購優惠，無論床單還是被套、枕套都有，最高現省500元。UNIQLO也準備99元起超低價優惠商品，包含聯名Marimekko與鬼滅之刃系列，以及內著單品與襪子等，皆能無痛入手。而且品牌還加碼在活動的每一週都準備了不同的購物禮，像是限量UNIQLO X GU開運紅包袋、 Zero噴槍型洗衣凝露試用包、獨家聯名乖乖椰子口味開運給力包；消費滿額再贈摺疊保冷袋，送完為止。

UNIQLO首度推出AIRism寢具系列合購優惠，無論床單還是被套、枕套都有，最高現省500元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO首度推出AIRism寢具系列合購優惠，無論床單還是被套、枕套都有，最高現省500元。圖／UNIQLO提供

而且不只實體門市購物能獲能好禮，UNIQLO還斥資超過億元，針對官方LINE帳號百萬名好友，打造給力刮刮樂活動，在2月4日起為期兩週直接送出5萬份AIRism口罩組、1.6萬組的5點LINE POINTS和現買現折網路商店滿千折百優惠券乙張，人人有獎。UNIQLO專屬APP的使用者也不寂寞，活動期間只要消費即可參加抽獎，有機會獲得萬元家電。而喜愛超模Inès de la Fressange聯名系列的消費者，可要記住2月5日起，全新春夏系列就要開賣，充滿法式度假風格的設計，讓人得以用最美的姿態和造型，迎接新年到來。

在「給力新年節」活動期間，Marimekko聯名系列嬰幼兒內搭褲，特惠價99元。圖／UNIQLO提供
在「給力新年節」活動期間，Marimekko聯名系列嬰幼兒內搭褲，特惠價99元。圖／UNIQLO提供

在「給力新年節」的2/5(五)-2/7(日)期間，消費滿額UNIQLO就送限量開運摺疊保冷袋乙個。圖／UNIQLO提供
在「給力新年節」的2/5(五)-2/7(日)期間，消費滿額UNIQLO就送限量開運摺疊保冷袋乙個。圖／UNIQLO提供

「給力新年節」的第三周，只要消費UNIQLO就會贈送獨家乖乖聯名開運給力包。圖／UNIQLO提供
「給力新年節」的第三周，只要消費UNIQLO就會贈送獨家乖乖聯名開運給力包。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝U系列上衣，原價NT$990，1月29日到2月4日期間限定，特惠價790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝U系列上衣，原價NT$990，1月29日到2月4日期間限定，特惠價790元。圖／UNIQLO提供

在「給力新年節」活動期間，Manga可攜式托特包，特惠價99元。圖／UNIQLO提供
在「給力新年節」活動期間，Manga可攜式托特包，特惠價99元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 品牌

延伸閱讀

致敬紐約最潮插畫家！UNIQLO再推聯名UT系列 把療癒圖案穿上身

UNIQLO在日本推行自有行動支付 加快消費交易、建立消費輪廓

今田美櫻示範搭UNIQLO早春新裝 穿出9頭身名模比例

Uniqlo機能簡約服飾大受青睞 母公司股價觸及新高

相關新聞

UNIQLO斥資億元回饋消費者 連續三周祭出「給力新年節」優惠活動

在台灣擁有500萬線上會員數的UNIQLO也堪稱是「國民品牌」了，憑藉著高品質、簡約設計美學和合宜價格受到消費者的喜愛。...

魏如萱想靠卡地亞鑽豹「賺爆」 媽媽購物內心糾結

卡地亞台中專賣店於2020年以全新面貌盛大開幕，佔地總坪數逾百坪的這個嶄新空間，是台灣首間以最新「香檳」概念打造的現代風...

寶可夢卡牌當隨身幸運符 持修喜獲全球限量噴火龍神卡

以遊戲軟體「寶可夢」世界為主題的寶可夢集換式卡牌遊戲，是款有蒐集、交換、對戰或是參加全國比賽等各式各樣千變萬化的玩法，適...

喜氣紅配增高鞋墊修飾腿長 HOGAN新年男女鞋限量上市

這陣子看到許多時尚品牌的農曆新春限定系列商品，大多以包款、小皮件為主，HOGAN近日推出2021辛丑金牛限量版系列，主打...

蝦皮購物「2.2蝦拼年貨節」第3彈！新年款口罩限時限量下殺6折起

支援消費者日常防疫過好年，蝦皮購物「2.2蝦拼年貨節」暖身第3彈祭出超殺折扣，防疫用品、宅娛樂設備全面6折起，2月2日凌...

新年另類招財運！全聯獨家開賣麻將系列、繽紛花火口罩

過新年、換新衣，連口罩都要換上新年應景款式招好運！全聯福利中心宣布將自1月29日起開賣應景系列口罩，包含獨家的「康乃馨醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。