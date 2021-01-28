UNIQLO斥資億元回饋消費者 連續三周祭出「給力新年節」優惠活動

在台灣擁有500萬線上會員數的UNIQLO也堪稱是「國民品牌」了，憑藉著高品質、簡約設計美學和合宜價格受到消費者的喜愛。因應新春到來，UNIQLO從1月29日起連續三周舉辦「給力新年節」購物優惠，眾多小物更是直接下殺99元起就能入手，就是要民眾買好買滿來過年。

2020年是UNIQLO來台10周年，雖然碰了新冠肺炎疫情，打亂了總部在台的部分計畫，但品牌的台灣CEO黒瀬友和先生卻表示，去年UNIQLO在毛利、收益和來客數卻是創了歷年之最。所以，抱著回饋的心情，從從1月29日起連續三周推出「給力新年節」活動。許多的人氣單品在1月29日至2月4日都能享有新價格的優惠，像是首次推出女裝U系列的休閒上衣，原價990元，特惠價790元；人人都必備的特級彈性SKINNY FIT多色牛仔褲，原價990元，在指定期間也能以約79折的價格入手。

UNIQLO男裝特級彈性SKINNY FIT多色牛仔褲，原價NT$990，1月29日到2月4日期間限定，特惠價790元。圖／UNIQLO提供

此外，後疫情時代許多人在家的時間拉長，UNIQLO也在此時，首度推出AIRism寢具系列合購優惠，無論床單還是被套、枕套都有，最高現省500元。UNIQLO也準備99元起超低價優惠商品，包含聯名Marimekko與鬼滅之刃系列，以及內著單品與襪子等，皆能無痛入手。而且品牌還加碼在活動的每一週都準備了不同的購物禮，像是限量UNIQLO X GU開運紅包袋、 Zero噴槍型洗衣凝露試用包、獨家聯名乖乖椰子口味開運給力包；消費滿額再贈摺疊保冷袋，送完為止。

UNIQLO首度推出AIRism寢具系列合購優惠，無論床單還是被套、枕套都有，最高現省500元。圖／UNIQLO提供

而且不只實體門市購物能獲能好禮，UNIQLO還斥資超過億元，針對官方LINE帳號百萬名好友，打造給力刮刮樂活動，在2月4日起為期兩週直接送出5萬份AIRism口罩組、1.6萬組的5點LINE POINTS和現買現折網路商店滿千折百優惠券乙張，人人有獎。UNIQLO專屬APP的使用者也不寂寞，活動期間只要消費即可參加抽獎，有機會獲得萬元家電。而喜愛超模Inès de la Fressange聯名系列的消費者，可要記住2月5日起，全新春夏系列就要開賣，充滿法式度假風格的設計，讓人得以用最美的姿態和造型，迎接新年到來。

在「給力新年節」活動期間，Marimekko聯名系列嬰幼兒內搭褲，特惠價99元。圖／UNIQLO提供

在「給力新年節」的2/5(五)-2/7(日)期間，消費滿額UNIQLO就送限量開運摺疊保冷袋乙個。圖／UNIQLO提供

「給力新年節」的第三周，只要消費UNIQLO就會贈送獨家乖乖聯名開運給力包。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝U系列上衣，原價NT$990，1月29日到2月4日期間限定，特惠價790元。圖／UNIQLO提供