魏如萱想靠卡地亞鑽豹「賺爆」 媽媽購物內心糾結

卡地亞台中專賣店於2020年以全新面貌盛大開幕，佔地總坪數逾百坪的這個嶄新空間，是台灣首間以最新「香檳」概念打造的現代風格形象概念店，寬敞明亮的氛圍帶來嶄新舒適的消費體驗。適逢開幕一周年，卡地亞於農曆新年前夕推出限量新春系列作品於台中限定首賣，而去年配戴著卡地亞美洲豹珠寶拿下金曲歌后的魏如萱也特地現身，表示今年最想入手的就是諧音「賺爆」的「鑽豹」鑲鑽美洲豹。

魏如萱今天搶先配戴上Clash de Cartier系列大型款的珠寶，是以圓珠和鉚釘兩種衝突元素組成的珠寶。她笑說自己當了媽媽之後經常在不同角色間轉換，內心也很多「clash」，像今天要出門工作前告別兒子路易就內心不忍，心情非常適合演繹這系列珠寶。不過魏如萱最喜歡的日常配戴款，則是以玫瑰金、白K金、黃K金三色三環組成的 Trinity系列，三環分別象徵親情、友情、愛情，對她來說也正是自己最牽掛的羈絆。然而她自從戴著美洲豹獲獎以來，對美洲豹別有一份情感，最想入手的珠寶已經變成「鑽豹」，希望為新的一年帶來更多的發財好運。不過她也笑說現在用錢都會優先考量兒子學費，言談中處處流露母愛。

而為慶祝卡地亞全新概念店開幕一週年，並迎接嶄新的農曆新年，卡地亞也特別推出限量款裝飾祥雲圖騰的Ballon Bleu de Cartier腕表，表盤與表背漂浮銀色祥雲圖案，搭配酒紅色表帶，象徵祥瑞。充滿詩意的祥雲同時也出現在全台專賣店推出的100%喀什米爾羊毛雙面圍巾與絲巾上，絲巾並融合經典Double C圖騰，為新春增添美好寓意與祝福。