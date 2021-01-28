快訊

下午剛震完…高雄新興區驚傳舊大樓外牆倒塌 1老翁獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寶可夢卡牌當隨身幸運符 持修喜獲全球限量噴火龍神卡

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
熱愛寶可夢卡牌遊戲的持修現場體驗寶可夢卡牌對戰。圖／The Pokémon Company提供
熱愛寶可夢卡牌遊戲的持修現場體驗寶可夢卡牌對戰。圖／The Pokémon Company提供

以遊戲軟體「寶可夢」世界為主題的寶可夢集換式卡牌遊戲，是款有蒐集、交換、對戰或是參加全國比賽等各式各樣千變萬化的玩法，適合各年齡層玩家遊玩的雙人對戰遊戲，自1996年10月推出以來，每年約有1,000張新卡牌登場，銷售的卡牌數已經超過304億張。2019年9月正式推出繁體中文版之後，更讓台灣大小玩家們陷入瘋狂。

趁著農曆新年遊戲旺季到來之前，株式會社寶可夢宣布在台推出最新的劍&盾系列「一擊大師」、「連擊大師」擴充包，以及「V起始牌組 挑戰」牌組。「一擊」與「連擊」卡牌系列中除了寶可夢卡以外，還包含了訓練家卡、能量卡，如何運用這些卡牌組合全新戰術，將是玩家們今後在對戰中的一大課題。如果才剛要加入遊戲，也可以選擇入手「V起始牌組 挑戰」，內含能夠立即加入對戰的60張卡牌牌組，其中一定有1張寶可夢V卡，如果運氣好的話，更有可能額外獲得1張寶可夢VMAX卡。

甫獲得金曲獎最佳新人獎的持修，也特別代言出演最新系列廣告，希望將寶可夢卡牌「無論身在何時何處，與誰都能同樂」的魅力傳達給觀眾。而原本就是寶可夢鐵粉的他，平常甚至會將卡牌當成幸運符，依照當天行程想要呈現的「戰鬥能力」來挑選攜帶。

株式會社寶可夢同步宣告將於2月10日至3月14日期間，於台北、台中、台南、高雄展開「噴火龍HR爭奪戰」。本次爭奪戰為3人一組的團體戰，採用全新的對戰形式，各隊伍必須使用新擴充包1組、牌組3套於賽事中，建構對戰用的全新牌組。想要贏得勝利不僅需要寶可夢卡牌的對戰知識，運氣、團體間的合作默契都會影響比賽的勝敗。此外，參賽者全員可獲得「丹帝」訓練家卡，並且會舉辦參賽者抽獎活動，從中抽出「噴火龍GX」HR卡。

最新推出的一擊武道熊師VMAX、連擊武道熊師VMAX卡牌。圖／The Pokémon Company提供
最新推出的一擊武道熊師VMAX、連擊武道熊師VMAX卡牌。圖／The Pokémon Company提供
持修獲得由株式會社寶可夢致贈、限量500張的噴火龍VMAX HR卡。圖／The Pokémon Company提供
持修獲得由株式會社寶可夢致贈、限量500張的噴火龍VMAX HR卡。圖／The Pokémon Company提供
寶可夢集換式卡牌遊戲劍&盾「一擊大師」、「連擊大師」擴充包，每包內含隨機卡牌5張，售價49元。記者黃筱晴／攝影
寶可夢集換式卡牌遊戲劍&盾「一擊大師」、「連擊大師」擴充包，每包內含隨機卡牌5張，售價49元。記者黃筱晴／攝影

寶可夢 廣告

延伸閱讀

持修合體親妹助陣寶可夢 五官激似：曾被妹妹男友牽手

《寶可夢》卡牌初代英文版全盒未拆封1124萬天價成交

藉《寶可夢》踏上夢想！粉絲售出稀有卡片，成功籌得8萬美元大學學費

我要成為攝影大師！《New 寶可夢隨樂拍》4月30日上市

相關新聞

UNIQLO斥資億元回饋消費者 連續三周祭出「給力新年節」優惠活動

在台灣擁有500萬線上會員數的UNIQLO也堪稱是「國民品牌」了，憑藉著高品質、簡約設計美學和合宜價格受到消費者的喜愛。...

魏如萱想靠卡地亞鑽豹「賺爆」 媽媽購物內心糾結

卡地亞台中專賣店於2020年以全新面貌盛大開幕，佔地總坪數逾百坪的這個嶄新空間，是台灣首間以最新「香檳」概念打造的現代風...

寶可夢卡牌當隨身幸運符 持修喜獲全球限量噴火龍神卡

以遊戲軟體「寶可夢」世界為主題的寶可夢集換式卡牌遊戲，是款有蒐集、交換、對戰或是參加全國比賽等各式各樣千變萬化的玩法，適...

喜氣紅配增高鞋墊修飾腿長 HOGAN新年男女鞋限量上市

這陣子看到許多時尚品牌的農曆新春限定系列商品，大多以包款、小皮件為主，HOGAN近日推出2021辛丑金牛限量版系列，主打...

蝦皮購物「2.2蝦拼年貨節」第3彈！新年款口罩限時限量下殺6折起

支援消費者日常防疫過好年，蝦皮購物「2.2蝦拼年貨節」暖身第3彈祭出超殺折扣，防疫用品、宅娛樂設備全面6折起，2月2日凌...

新年另類招財運！全聯獨家開賣麻將系列、繽紛花火口罩

過新年、換新衣，連口罩都要換上新年應景款式招好運！全聯福利中心宣布將自1月29日起開賣應景系列口罩，包含獨家的「康乃馨醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。