寶可夢卡牌當隨身幸運符 持修喜獲全球限量噴火龍神卡

以遊戲軟體「寶可夢」世界為主題的寶可夢集換式卡牌遊戲，是款有蒐集、交換、對戰或是參加全國比賽等各式各樣千變萬化的玩法，適合各年齡層玩家遊玩的雙人對戰遊戲，自1996年10月推出以來，每年約有1,000張新卡牌登場，銷售的卡牌數已經超過304億張。2019年9月正式推出繁體中文版之後，更讓台灣大小玩家們陷入瘋狂。

趁著農曆新年遊戲旺季到來之前，株式會社寶可夢宣布在台推出最新的劍&盾系列「一擊大師」、「連擊大師」擴充包，以及「V起始牌組 挑戰」牌組。「一擊」與「連擊」卡牌系列中除了寶可夢卡以外，還包含了訓練家卡、能量卡，如何運用這些卡牌組合全新戰術，將是玩家們今後在對戰中的一大課題。如果才剛要加入遊戲，也可以選擇入手「V起始牌組 挑戰」，內含能夠立即加入對戰的60張卡牌牌組，其中一定有1張寶可夢V卡，如果運氣好的話，更有可能額外獲得1張寶可夢VMAX卡。

甫獲得金曲獎最佳新人獎的持修，也特別代言出演最新系列廣告，希望將寶可夢卡牌「無論身在何時何處，與誰都能同樂」的魅力傳達給觀眾。而原本就是寶可夢鐵粉的他，平常甚至會將卡牌當成幸運符，依照當天行程想要呈現的「戰鬥能力」來挑選攜帶。

株式會社寶可夢同步宣告將於2月10日至3月14日期間，於台北、台中、台南、高雄展開「噴火龍HR爭奪戰」。本次爭奪戰為3人一組的團體戰，採用全新的對戰形式，各隊伍必須使用新擴充包1組、牌組3套於賽事中，建構對戰用的全新牌組。想要贏得勝利不僅需要寶可夢卡牌的對戰知識，運氣、團體間的合作默契都會影響比賽的勝敗。此外，參賽者全員可獲得「丹帝」訓練家卡，並且會舉辦參賽者抽獎活動，從中抽出「噴火龍GX」HR卡。