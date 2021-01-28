喜氣紅配增高鞋墊修飾腿長 HOGAN新年男女鞋限量上市

這陣子看到許多時尚品牌的農曆新春限定系列商品，大多以包款、小皮件為主，HOGAN近日推出2021辛丑金牛限量版系列，主打男女鞋款，把最暢銷INTERACTION女裝運動鞋和經典I-CUBE男裝運動鞋換上充滿春節氣息的設計，期許能為穿者帶來滿滿好運。

HOGAN 2021辛丑金牛限量版系列以喜氣的紅色為設置主軸，白色的INTERACTION女裝運動鞋身有大面積的紅色元素，並配上挖空的H字樣，讓白、紅的拼接效果展現出帶點年味但又同時時尚年輕的風格。這雙鞋也擁有6公分高度的特殊記憶鞋墊，能夠很好的修飾腿長。鞋底源自兩個冰塊的型貌所打造，具有支撐功能，充當每一步的避震器。

而另一雙I-CUBE男裝運動鞋則是精選頂級皮革拼接推出進化版，同樣內含6公分的記憶鞋墊。2021辛丑金牛限量版以黑色鞋身配紅色H字樣，酷勁帥氣中增添了不少熱情。