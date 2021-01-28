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新年另類招財運！全聯獨家開賣麻將系列、繽紛花火口罩
過新年、換新衣，連口罩都要換上新年應景款式招好運！全聯福利中心宣布將自1月29日起開賣應景系列口罩，包含獨家的「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」，以及「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」2款，喜氣造型送禮自用兩相宜，讓民眾在新的一年能開運添喜氣，手氣旺不停！
全聯獨家販售的「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」採用不同顏色組成的繽紛花火圖案，質感爆棚，非常適合戴著走春，每盒20片，售價190元，線上線下同步，卡友再加贈120福利點；而「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」則分別有藍色、黑色、紅色3種不同顏色可選擇，搭配各種麻將圖案，過年期間超應景、戴上財源滾滾來，每盒30片，售價285元。每款口罩各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準，售完為止。
另PXGo!也於1月30日至31日限定2天開賣，搭配黃金年貨日使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1,000元送800福利點，最高可享8%回饋，趁著回饋一次買起來，還可以分批取貨，遠端贈送給親朋好友，防疫拜年更便利又有誠意。
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