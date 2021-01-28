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新年另類招財運！全聯獨家開賣麻將系列、繽紛花火口罩

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
愛貝恩新年麻將系列口罩共有藍色、黑色、紅色3款不同顏色可選擇。圖／全聯福利中心提供
愛貝恩新年麻將系列口罩共有藍色、黑色、紅色3款不同顏色可選擇。圖／全聯福利中心提供

過新年、換新衣，連口罩都要換上新年應景款式招好運！全聯福利中心宣布將自1月29日起開賣應景系列口罩，包含獨家的「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」，以及「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」2款，喜氣造型送禮自用兩相宜，讓民眾在新的一年能開運添喜氣，手氣旺不停！

全聯獨家販售的「康乃馨醫療口罩（未滅菌）-新年版（白繽紛花火）」採用不同顏色組成的繽紛花火圖案，質感爆棚，非常適合戴著走春，每盒20片，售價190元，線上線下同步，卡友再加贈120福利點；而「愛貝恩醫用口罩（未滅菌）-新年麻將系列」則分別有藍色、黑色、紅色3種不同顏色可選擇，搭配各種麻將圖案，過年期間超應景、戴上財源滾滾來，每盒30片，售價285元。每款口罩各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準，售完為止。

另PXGo!也於1月30日至31日限定2天開賣，搭配黃金年貨日使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1,000元送800福利點，最高可享8%回饋，趁著回饋一次買起來，還可以分批取貨，遠端贈送給親朋好友，防疫拜年更便利又有誠意。

過年期間戴上新春應景系列口罩，讓你在新的一年能開運添喜氣，手氣旺不停。圖／全聯福利中心提供
過年期間戴上新春應景系列口罩，讓你在新的一年能開運添喜氣，手氣旺不停。圖／全聯福利中心提供
愛貝恩新年麻將系列口罩，每盒30片，售價皆為285元。圖／全聯福利中心提供
愛貝恩新年麻將系列口罩，每盒30片，售價皆為285元。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家開賣「康乃馨繽紛花火新年口罩」。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家開賣「康乃馨繽紛花火新年口罩」。圖／全聯福利中心提供

口罩 全聯

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