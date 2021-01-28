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只有1天！燦坤iPhone、MacBook系列限時下殺 線上同享

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 12 Pro於全台燦坤Apple Shop門市限量2,000支現貨開賣。圖／蘋果提供
iPhone 12 Pro於全台燦坤Apple Shop門市限量2,000支現貨開賣。圖／蘋果提供

燦坤年前送果粉大禮，蘋果全系列商品限時下殺，於1月29日早上11點線上、線下同步開跑（網路商城於23:59分結束；各門市則依其營業時間為準），防疫期間門市與線上同享優惠，MacBook指定款原價47,900元，活動價35,520元，加購 Apple Care+同享12期0利率，教育價最高可再省12,800元，優惠限量推出，想入手新機過好年，可得拼速度！

除了MacBook指定款限時下殺，全台通路大缺貨的iPhone 12 Pro也於燦坤Apple Shop蘋果專門店驚喜現身，全台限量2,000支，售完為止；同時，iPhone 12及iPhone 12 Mini指定款也祭出下殺優惠，如iPhone 12 256GB最高現折1,920元，iPhone 12 mini 256GB最高現折1,885元，更是挑戰全台最低價。

iPad Air 10.9吋全系列以及Apple Watch指定款皆現折6%；AirPods Pro指定款原價7,990元，活動價6,290元，數量有限售完為止，每人每卡限購一台。會員購買蘋果商品加購原廠配件享9.5折，副廠配件也可享9折優惠。

AirPods Pro指定款原價7,990元　活動價6,290元，數量有限售完為止。圖／蘋果提供
AirPods Pro指定款原價7,990元　活動價6,290元，數量有限售完為止。圖／蘋果提供
MacBook Air指定款只要8折。圖／燦坤提供
MacBook Air指定款只要8折。圖／燦坤提供

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