只有1天！燦坤iPhone、MacBook系列限時下殺 線上同享

燦坤年前送果粉大禮，蘋果全系列商品限時下殺，於1月29日早上11點線上、線下同步開跑（網路商城於23:59分結束；各門市則依其營業時間為準），防疫期間門市與線上同享優惠，MacBook指定款原價47,900元，活動價35,520元，加購 Apple Care+同享12期0利率，教育價最高可再省12,800元，優惠限量推出，想入手新機過好年，可得拼速度！

除了MacBook指定款限時下殺，全台通路大缺貨的iPhone 12 Pro也於燦坤Apple Shop蘋果專門店驚喜現身，全台限量2,000支，售完為止；同時，iPhone 12及iPhone 12 Mini指定款也祭出下殺優惠，如iPhone 12 256GB最高現折1,920元，iPhone 12 mini 256GB最高現折1,885元，更是挑戰全台最低價。