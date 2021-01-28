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衣櫃換季？手表也要換新衣 OMEGA推多款表帶 網站限定

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
歐米茄（OMEGA）近日於網站推出多款表帶，並以經典男表超霸（speedmaster）、女表Seamaster Aqua為範本，推薦多款皮帶。圖 / 翻攝自instagram。
歐米茄（OMEGA）近日於網站推出多款表帶，並以經典男表超霸（speedmaster）、女表Seamaster Aqua為範本，推薦多款皮帶。圖 / 翻攝自instagram。

人們總習慣新年換新衣，但你可曾為你的手表替換表帶？如果說手表的機芯、表殼、零件是本體，那麼表帶就像一件衣服，相對容易替換。歐米茄（OMEGA）近日於網站推出多款表帶，並以經典男表超霸（speedmaster）、女表Seamaster Aqua為範本，推薦多款皮帶。

出門穿衣服，冷了你會多穿些、下雨天你會穿雨靴，但怎麼沒人想過：除了造型之外，表帶也可以因為場合、造型、季節氣候而替換。OMEGA在官方instagram推出多款表帶，跳脫單純橡膠、金屬或皮帶的分類，例如女表可搭配混合皮革與絹質，同樣是皮革，無縫線而立體、飾有白色車縫線而平順，像是不同的衣物，為表款帶來豐富「表情」。

當以手機登入OMEGA的官方instagram帳號時，將能根據所在地，於instagram內建電商功能，即時看到不同表款、搭配不同表帶的當地幣值價格，例如搭配Speedmaster計時碼表的棕色皮帶為8,100元、另一條搭配Seamaster Aqua的Technological-satin黑色表帶則為5,300元。同時OMEGA原廠官方網站更推出表帶替換的模擬功能，可針對同一表帶、自由模擬不同表款的搭配風格。

如果你每天都會換衣服出門，為什麼不試試明天就幫你的手表換上一條新表帶？

除了造型之外，表帶也可以因為場合、造型、季節氣候而替換。圖 / 翻攝自instagram。
除了造型之外，表帶也可以因為場合、造型、季節氣候而替換。圖 / 翻攝自instagram。
當以手機登入OMEGA的官方instagram帳號時，將能根據所在地，於instagram內建電商功能，即時看到不同表款、搭配不同表帶的當地幣值價格。圖 / 翻攝自instagram。
當以手機登入OMEGA的官方instagram帳號時，將能根據所在地，於instagram內建電商功能，即時看到不同表款、搭配不同表帶的當地幣值價格。圖 / 翻攝自instagram。
OMEGA原廠官方網站更推出表帶替換的模擬功能，可針對同一表帶、自由模擬不同表款的搭配風格。圖 / 翻攝自OMGEA官方網站。
OMEGA原廠官方網站更推出表帶替換的模擬功能，可針對同一表帶、自由模擬不同表款的搭配風格。圖 / 翻攝自OMGEA官方網站。

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