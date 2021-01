零糖低熱量！臺虎精釀生啤「嗨」再推HYDY聯名保溫瓶

想放心微醺,但熱量跟糖質常常是愛健康人士的一大考量。雖然市面也有無酒精的選擇,但近日臺虎精釀掌握了低溫冷催化的技術,成功打造出一款零糖、低熱量的生啤酒「嗨」,每100毫升僅30大卡,並採500毫升大罐裝於7-11上市、單罐69元,除了銀色主視覺包裝,還將有特殊色包裝,而330毫升的一般尺寸則將陸續從二月底在全家便利商店、家樂福及寶雅等通路全面上市。

清爽的口感、氣泡與微醺,是啤酒讓品飲客喜愛的三項原因,但如何保有微醺但又不犧牲乾爽口感?臺虎嘗試以「低溫冷催化」的技術,讓酵母的發酵能力最大化,歷經一年測試後,推出保有拉格(Lager)特色的零糖質啤酒,同時麥芽結合啤酒花帶來的清新草本香,則讓口感更為乾爽易飲。

同時臺虎觀察到近年露營、山系生活的興起,並與HYDY聯名推出霧黑質感的保溫瓶,瓶身再以猛虎圖案成為形象視覺,並加上「THE HIGHER YOU GET, THE HIGHER YOU GET.」的標語,單瓶售價位1,200元,已於臺虎精釀旗下門市、限量開賣。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康