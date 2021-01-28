聽新聞
test
0:00 / 0:00
零糖低熱量！臺虎精釀生啤「嗨」再推HYDY聯名保溫瓶
想放心微醺，但熱量跟糖質常常是愛健康人士的一大考量。雖然市面也有無酒精的選擇，但近日臺虎精釀掌握了低溫冷催化的技術，成功打造出一款零糖、低熱量的生啤酒「嗨」，每100毫升僅30大卡，並採500毫升大罐裝於7-11上市、單罐69元，除了銀色主視覺包裝，還將有特殊色包裝，而330毫升的一般尺寸則將陸續從二月底在全家便利商店、家樂福及寶雅等通路全面上市。
清爽的口感、氣泡與微醺，是啤酒讓品飲客喜愛的三項原因，但如何保有微醺但又不犧牲乾爽口感？臺虎嘗試以「低溫冷催化」的技術，讓酵母的發酵能力最大化，歷經一年測試後，推出保有拉格（Lager）特色的零糖質啤酒，同時麥芽結合啤酒花帶來的清新草本香，則讓口感更為乾爽易飲。
同時臺虎觀察到近年露營、山系生活的興起，並與HYDY聯名推出霧黑質感的保溫瓶，瓶身再以猛虎圖案成為形象視覺，並加上「THE HIGHER YOU GET, THE HIGHER YOU GET.」的標語，單瓶售價位1,200元，已於臺虎精釀旗下門市、限量開賣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言