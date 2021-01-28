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零糖低熱量！臺虎精釀生啤「嗨」再推HYDY聯名保溫瓶

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
臺虎嘗試以「低溫冷催化」的技術，讓酵母的發酵能力最大化，同時麥芽結合啤酒花帶來的清新草本香，讓口感乾爽易飲。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎嘗試以「低溫冷催化」的技術，讓酵母的發酵能力最大化，同時麥芽結合啤酒花帶來的清新草本香，讓口感乾爽易飲。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

想放心微醺，但熱量跟糖質常常是愛健康人士的一大考量。雖然市面也有無酒精的選擇，但近日臺虎精釀掌握了低溫冷催化的技術，成功打造出一款零糖、低熱量的生啤酒「嗨」，每100毫升僅30大卡，並採500毫升大罐裝於7-11上市、單罐69元，除了銀色主視覺包裝，還將有特殊色包裝，而330毫升的一般尺寸則將陸續從二月底在全家便利商店、家樂福及寶雅等通路全面上市。

清爽的口感、氣泡與微醺，是啤酒讓品飲客喜愛的三項原因，但如何保有微醺但又不犧牲乾爽口感？臺虎嘗試以「低溫冷催化」的技術，讓酵母的發酵能力最大化，歷經一年測試後，推出保有拉格（Lager）特色的零糖質啤酒，同時麥芽結合啤酒花帶來的清新草本香，則讓口感更為乾爽易飲。

同時臺虎觀察到近年露營、山系生活的興起，並與HYDY聯名推出霧黑質感的保溫瓶，瓶身再以猛虎圖案成為形象視覺，並加上「THE HIGHER YOU GET, THE HIGHER YOU GET.」的標語，單瓶售價位1,200元，已於臺虎精釀旗下門市、限量開賣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀觀察到近年露營、山系生活的興起，並與HYDY聯名推出霧黑質感的保溫瓶，售價1,200元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀觀察到近年露營、山系生活的興起，並與HYDY聯名推出霧黑質感的保溫瓶，售價1,200元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
零糖、低熱量的臺虎生啤酒「嗨」，每100毫升僅30大卡，並採500毫升大罐裝於7-11上市、單罐69元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
零糖、低熱量的臺虎生啤酒「嗨」，每100毫升僅30大卡，並採500毫升大罐裝於7-11上市、單罐69元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 低溫 露營

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