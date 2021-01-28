新春採購支付零接觸 LINE Pay傳統市場、夜市付款享優惠

迎接農曆新年，南來北往交流肯定增加，為了減少接觸、維持防疫距離，行動支付絕對是必備的工具之一。LINE Pay宣布年節期間，從夜市小吃到飯店餐廳、年節採買到生活用品除舊佈新、年節住宿到到走春開車加油，推動付款零接觸加碼回饋，陪用戶安心過好年。

進入採買年菜、伴手禮旺季，即日起至2月21日至指定傳統市場，包含台北迪化街、永樂市場、士東市場、南門市場、桃園興國市場與台中第六市場等逾200間指定商店以LINE Pay付款，筆筆享18%回饋，每單筆交易最高限得50點。2月1日到21日於7-ELEVEN門市購買指定春節禮盒並使用指定方式付款，每滿500元即享LINE POINTS 50點回饋，最高回饋300點。此外，2月5日到11日至家樂福及頂好超市單筆消費滿2,000元，也享LINE POINTS 5%點數回饋。

除了買年貨，家中也要除舊佈新，從2月1日起到21日，於3C連鎖量販店包含神腦國際（網路商城及實體門市）、全國電子、燦坤、Studio A，單筆消費滿3,000元即享LINE POINTS 66點回饋 ，單筆消費滿9,000元享266點回饋。到迪卡儂、摩曼頓、Nike、adidas、Under Armour、微笑體育、金品運動廣場、寶勁國際、BIRKENSTOCK等門市，單筆消費滿2,000元即享LINE POINTS 100點回饋。

雖然許多人已經決定年假待在家防疫，但仍有不少民眾還是規劃了年節外出行程。LINE Pay與AsiaYo推出全站訂房最高享LINE POINTS 12%回饋活動，即日起至2月21日筆筆消費享LINE POINTS 6%點數回饋，選擇已綁定的中國信託LINE Pay信用卡/LINE Pay簽帳金融卡付款，再享LINE POINTS 6%回饋。另外，於KKday全站商品單筆消費滿2,000元，則可享LINE POINTS 88點回饋。活動期間至指定飯店內餐飲消費，單筆實際付款金額滿6,000元，亦可享LINE POINTS 6%回饋。

過年期間開車出門，2月8日到21日期間於指定台灣中油用LINE Pay付款，筆筆享LINE POINTS 3%點數回饋，單筆滿600元再享3%回饋。即日起至2月21日，於台中人氣夜市旱溪夜市、大慶夜市、太原夜市指定攤位，還可「攤攤現領現折20元」。