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4人88折、6人78折！「有之和牛」連插旗中壢、板橋

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
油花細緻的日本和牛，是店內的人氣食材。圖／築間提供
油花細緻的日本和牛，是店內的人氣食材。圖／築間提供

築間餐飲集團旗下，主打「和牛吃到飽」的人氣餐廳「有之和牛」，繼台北、台中等地後，將於1月29日進駐桃園中壢，後將再於2月5日插旗板橋，各是桃園與新北的第一間門市。為慶祝新店開幕，有之和牛也推出「4人同行88折、6人同行78折」的開幕優惠。

針對愛吃和牛的民眾，「有之和牛」店內提供有和牛雪花、和牛霜降等多種肉品，另外還有美國特選板腱、美國特選霜降、安心究好豬、冷藏雞腿肉等肉品，均採無限供應；自助吧也提供各式新鮮蔬菜、火鍋料、冰品、飲料，食材總共超過70種。湯底也有干貝昆布、老熬牛骨、九葉青花椒等不同的口味供民眾搭配。依照食材不同，每人有488～1,580元的不同用餐方案可供選擇。

有之和牛繼開幕之後，已經快速累積人氣，目前已經有3間門市。即將開幕的桃園中壢店，位於中壢大同路上，共設有104席座位，而板橋館前店則位於館前東路，距離捷運府中站約5分鐘路程，設有150個座位。為慶祝新店開幕，兩間新店均推出「4人同行88折、6人同行78折」的優惠，中壢店適用時段為1月29日至2月5日，板橋館前店適用時段則為2月5日至2月10日，目前均已經開放電話訂位。

【有之和牛 桃園中壢店】

地址：桃園市中壢區大同路110號

電話：03-4227-277

【有之和牛 板橋館前店】

地址：新北市板橋區館前東路96號、96-2號1樓

電話：02-2959-6199

自助吧檯區供應約70種的食材、飲品。圖／築間提供
自助吧檯區供應約70種的食材、飲品。圖／築間提供
有之和牛以鴛鴦鍋的型態，提供和牛吃到飽。圖／築間提供
有之和牛以鴛鴦鍋的型態，提供和牛吃到飽。圖／築間提供

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